الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد قتلاه ويواصل حصار المستشفيات في غزة

يواصل الجيش الإسرائيلي حصار المستشفيات وقصفها في قطاع غزة، لليوم الـ 39 منذ بدء العدوان، بينما تتساقط جنوده يوميًا على يد مقاتلي المقاومة الفلسطينية.

وأعلن جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد القتلى في صفوفه إلى 366 منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقتل ضابط وجندي إسرائيليين في غزة، صباح الثلاثاء، ليرتفع إجمالي قتلى الجيش إلى 47 منذ بدء العدوان البري على قطاع غزة.

كما أعلن جيش الاحتلال نقل أكثر من 260 مصابًا بين عناصره من قطاع غزة منذ بداية الحرب.

ويتعرض جيش الاحتلال لعمليات استهداف من المقاومة الفلسطينية خلال محاولات إسرائيل التوغل البري في القطاع.

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد، عن وقوع اشتباكات عنيفة في أحياء مدينة غزة بين عناصر المقاومة والآليات المتوغلة.

وانطلقت رشقة صاروخية كبيرة من غزة نحو عسقلان وغلاف غزة، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أسفرت عن إصابة إسرائيليين اثنين في عسقلان.

وأغلقت إسرائيل شوارع في الجليل الأعلى بعد إطلاق صواريخ مضادة للدروع عبر الحدود اللبنانية، وأكدت أن 3 صواريخ مضادة للدروع أطلقت منذ الصباح على مواقع لجيش الاحتلال.