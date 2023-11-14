نقص الوقود يوقف 130 مخبزا في غزة

وصفت الدكتورة عبير عطيفة، متحدث برنامج الأغذية العالمي، الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بأنها "صعبة". وقالت إن 130 مخبزا توقفت عن العمل تماما بسبب نقص الوقود، مشيرة إلى أن هناك نقص شديد في الاحتياجات الإنسانية كافة للمواطنين في القطاع.

توزيع الأغذية

وأضافت عطيفة، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن هناك صعوبات كبيرة في توزيع الأغذية والمياه والمستلزمات الأساسية على المواطنين بغزة بسبب تضرر الطرق.

وذكرت أن طاقم الموظفين التابعين للمنظمة يعملون في قطاع غزة ويواجهون صعوبات إثر القصف الإسرائيلي المتواصل.

دعت عطيفة إلى العمل على إدخال المساعدات الإنسانية وإيصال الوقود إلى قطاع غزة.