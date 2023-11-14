أمين "الوطنية الفلسطينية": إسرائيل تريد تنفيذ عملية تطهير عرقي لسكان قطاع غزة

أكد د. مصطفى البرغوثي، أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، أن إسرائيل تريد تنفيذ ما أعلنه وزير المالية الإسرائيلي اليوم عن نيتهم لتطهير عرقي كامل لقطاع غزة ومحاولة إخراح ونزوح سكان قطاع غزة من القطاع، مشددًا على أنه لذلك يريدون الاستمرار في عمليات العسكرية والقصف والتدمير.

إسرائيل تريد تنفيذ ما أعلنه وزير المالية الإسرائيلي

وأضاف “البرغوثي”، خلال مداخلة عبر الإنترنت عبر شاشة “القاهرة الإخبارية”، أن إسرائيل بعملياتها العسكرية تحاول تهجير الشعب الفلسطيني عبر عمليات الإبادة الجماعية ضد هذا الشعب، موضحًا أن الجميع في إسرائيل يتحدث عن تطهير عرقي للشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد فشلهم في عملية نزوح الفلسطينيين من قطاع غزة الآن يحاولوا أن ينفذوا تطهير عرقي في شمال ووسط قطاع غزة، موضحًا أنهم غير معنيين بوقف إطلاق النار أو مهتمين بمصالح الأسرى الإسرائيليين لدى الجانب الفلسطيني، معقبًا: "الدليل على ذلك أنهم لم يتوقفوا عن القصف المستمر وهذا القصف أودى بحياة أكثر من 60 إسرائيل إلى الآن".

وأوضح أن ما عرضه بوجود أنفاق لمقاتلي حماس أسفل مستشفى الرنتيسي هو مفبرك ومليء بالأكاذيب ولا يثبت شئ والطريقة التي تم فيها ترتيب الأسلحة والمناظر الأخرى واضح أنها استطنعت من قبل الجانب الإسرائيلي.

وتابع: "الآن لابد أن نطلب لجنة تحقيق دولية مستقبلة.. لا يصح أن تكون إسرائيل هي الغريم والقاضي في نفس الوقت".

قال الدكتور أشرف الشرقاوي، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة المنصورة، إن تكلفة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عالية للغاية، ففي أول 10 أيام كانت التكلفة العسكرية فقط تبلغ 25 مليار دولار، بينما وصلت التكلفة العسكرية اليوم إلى أكثر من 150 مليار دولار، موضحا أنه تم تدمير 180 دبابة إسرائيلية، وثمن الواحدة منها يبلغ 4 ملايين دولار.

إجلاء المواطنين الإسرائيليين

وأضاف “الشرقاوي” خلال حواره عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أن هناك تكلفة أخرى على إسرائيل وتتمثل في إجلاء المواطنين الإسرائيليين من المستوطنات في قطاع غزة فضلا عن مستوطنات المنطقة الشمالية إلى مناطق داخل إسرائيل، وهي حركة دعائية تكلفتها عالية للغاية، فإسرائيل تريد أن تُظهر للعالم بأنه يتم إجلاء مواطنيها مثلما يقومون بإجلاء أهالي القطاع.

الحرب الإسرائيلية

ونوه إلى أن ذلك علاوة على التكلفة التي أحدثتها الحرب من دمار مُركز في مناطق مختلفة بإسرائيل سواء بتل أبيب أو باق المناطق الأخرى، لافتًا إلى أن إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية مع حزب الله عام 2006 بلغ 30 مليار دولار واستغرق 5 سنوات، وبالتالي تكلفة إعمار ما دمرته الحرب اليوم ستصل إلى أكثر 100 مليار دولار.