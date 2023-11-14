بايدن: إطلاق الرهائن فى قطاع غزة سيحدث قريبا

قال الرئيس الأمريكى، جو بايدن، اليوم الثلاثاء في كلمة له، إنه يعتقد أن إطلاق الرهائن في قطاع غزة سيحدث قريبا.

وقف لإطلاق النار

وفي تصريحات سابقة، أكد مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن الأطراف المشاركة في المفاوضات الجارية لتأمين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة تعمل على التوصل لاتفاق وقف لإطلاق النار.

وقال المسؤول لشبكة سي إن إن الأمريكية، إنه إذا تم التوصل إلى اتفاق، فإنه سيتم الإفراج عن الرهائن تباعا وعلى مراحل- مع إعطاء الأولوية للأطفال والنساء - في عملية من المتوقع أن تستغرق أياما عدة.