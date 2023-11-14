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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

بايدن: إطلاق الرهائن فى قطاع غزة سيحدث قريبا

الرئيس الأمريكى جو
الرئيس الأمريكى جو بايدن

قال الرئيس الأمريكى، جو بايدن، اليوم الثلاثاء في كلمة له، إنه يعتقد أن إطلاق الرهائن في قطاع غزة سيحدث قريبا.

وقف لإطلاق النار

وفي تصريحات سابقة، أكد مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن الأطراف المشاركة في المفاوضات الجارية لتأمين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة تعمل على التوصل لاتفاق وقف لإطلاق النار.

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وقال المسؤول لشبكة سي إن إن الأمريكية، إنه إذا تم التوصل إلى اتفاق، فإنه سيتم الإفراج عن الرهائن تباعا وعلى مراحل- مع إعطاء الأولوية للأطفال والنساء - في عملية من المتوقع أن تستغرق أياما عدة.

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