نميرة نجم تدعو للوقوف حدادا في ناميبيا علي ضحايا أرواح المهاجرين وأطفال غزة



طلبت السفيرة الدكتورة نميرة نجم مديرة المرصد الأفريقي للهجرة أثناء إفتتاحها ورشة عمل مرصد الهجرة الأفريقي في ناميبيا ان يقف الحضور دقيقة صمت وحداد على أرواح المهاجرين الأبرياء الذين فقدوا في البحر والخسائر المأساوية في الأرواح البشرية ، وعلي أرواح الاطفال والنساء والشهداء في غزة وفلسطين بعد ان عجزت كل المعاهدات و مواثيق القانون الدولي والإنساني وحقوق الإنسان وتعثر العالم في الدفاع عنهم وحمايتهم ووقف القصف العشوائى والإنتقام المستمر ضد المدنيين الأبرياء و العزل و محاصرة و قذف المستشفيات وقتل المرضي في مشهد غير مسبوق في تاريخ البشرية المعاصر والذى ينبىء بنية ابادة جماعية للشعب الفلسطيني.



وتحدثت السفيرةً في كلمتها الافتتاحية خلال ورشة "تعزيز كفاءة بيانات الهجرة من أجل السياسات والتحليلات القائمة على الأدلة" التدريب الوطني التجريبي، في ويندهوك، ناميبيا، عن السياسات الرئيسية للاتحاد الأفريقي بشأن الهجرة، بما في ذلك إطار سياسة الهجرة لأفريقيا ، و على أهمية بيانات الهجرة ،و على الحاجة إلى مصادر موثوقة لبيانات الهجرة على مستوى القارة وشددت على أهمية بناء وتعزيز بيانات الهجرة الوطنية لتوجيه السياسات واستخدام التكنولوجيا لجمع البيانات ومشاركتها وتحليلها، مع حماية خصوصية المهاجرين.



وشددت نجم على أهمية البيانات في التصدي لتحديات تغير المناخ والهجرة القسرية وكذلك الهجرة من الريف إلى الحضر والحاجة إلى قياس الهجرة لأغراض التخطيط الاقتصادي.



وسلطت الضوء على الدور المميز الذي تلعبه المجتمعات الإقليمية الأفريقية في موضوع الهجرة باالتعاون مع الإتحاد الافريقي، خاصة فيما يتعلق بجمع وتحليل بيانات الهجرة.



وأشارت إلى جهود المرصد الافريقي للهجرة في تسهيل إنشاء مراكز بيانات الهجرة الإقليمية من خلال التعاون مع المراكز الاقتصادية الإقليمية ، وتشمل هذه الجهود مشروعًا تجريبيًا حاليًا مع اتحاد المغرب العربي وورشة عمل المرصد التي جمعت المجموعات الاقتصادية الإقليمية لتطوير وتفعيل إنشاء مراكز بيانات إقليمية والتي انعقدت في مراكش في يوليو 2023.

و افتتحت الورشة السفيرة د. نميرة نجم مديرة مرصد الهجرة الإفريقية بتمثيل رفيع المستوى وبحضور أوتوني نجوما، عضو البرلمان، ووزير العمل والعلاقات الصناعية وخلق فرص العمل من جمهورية ناميبيا، وأليكس شيموافيني الإحصائي العام والمدير التنفيذي لوكالة إحصاءات ناميبيا ولوسيا ويتبول، نائبة وزير الداخلية والهجرة.



وأعرب أوتوني نجوما في كلمته في إفتتاح الورشة عن قلقه العميق إزاء الحرب الوحشية والقتل المستمر المقلق للأطفال الفلسطينيين في غزة والذي يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.



وأعرب الوزير نجوما عن تقديره للمرصد الافريقي لدعمه تعزيز إدارة بيانات الهجرة وشدد على الحاجة إلى جمع بيانات شاملة ودقيقة حول أنماط واتجاهات الهجرة ، وعلى أهمية جمع البيانات وتحليلها لإرشاد عملية صنع السياسات وتعزيز الخدمات الاجتماعية والتصدي للتحديات والفرص التي تمثلها الهجرة ، وعلى دور بيانات الهجرة والتحليلات الدقيقة وفي الوقت المناسب لتوجيه السياسات والاستفادة من هجرة اليد العاملة، لا سيما أن ناميبيا هي بلد مصر وعبور ومقصد للمهاجرين.



وأشار الوزير الى أن ناميبيا كانت من أوائل البلدان التي صدقت على بروتوكولات الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي بشأن تيسير حرية تنقل الأشخاص ووضعت سياسة وطنية لهجرة اليد العاملة، مما أدى إلى تعزيز فهم وإدارة تدفقات هجرة اليد العاملة إلى ناميبيا وإليها ومنها ، وعلى التزام ناميبيا بتسهيل هجرة اليد العاملة بشكل منظم وآمن ومنتظم ومسؤول من خلال تنفيذ سياسة وطنية متكاملة لهجرة اليد العاملة بما يتماشى مع الاتفاق العالمي للهجرة. وأكد علي الحاجة إلى بناء أوجه التآزر فيما يتعلق بجمع البيانات مع المؤسسات ذات الصلة ، و علي أن نتائج ورشة العمل هذه ستفيد إدارة ومواءمة البيانات في ناميبيا التي ستساعد في التحليل المتعلق بجميع أنواع الهجرة.

تأتي ورشة عمل حول "تعزيز كفاءة بيانات الهجرة من أجل السياسات والتحليلات القائمة على الأدلة" في الفترة من 8 إلى 9 نوفمبر 2023 في ويندهوك، ناميبيا كأول جلسة تدريب وطنية تجريبية يقوم بها لمرصد الأفريقي للهجرة (AMO) ) مع دولة عضو في الاتحاد الأفريقي ، ،في إطار جهوده لدعم تعزيز القدرات الوطنية للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي في مجال حوكمة بيانات الهجرة لمعالجة مختلف تحديات وفرص الهجرة وتسخير الدور الإيجابي للهجرة في التنمية الأفريقية، وتضمنت العروض التقديمية ودراسات الحالة التي قدمها ممثل المنظمة الدولية للهجرة (IOM) والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR).



تناولت الورشة بيانات الهجرة وصنع السياسات ، وأنواع ومصادر بيانات الهجرة ،و التحديات والقيود في جمع بيانات الهجرة ،تقنيات جمع البيانات ، وأفضل الممارسات في تصميم وتنفيذ المسح ، و الاعتبارات الأخلاقية في جمع البيانات ، وتحليل البيانات لدراسات الهجرة، بما في ذلك الأدوات والبرمجيات، والتقنيات الإحصائية للتحليل، فضلا عن التفسير الفعال وعرض بيانات الهجرة ، و استكشاف الاتجاهات المستقبلية في بيانات الهجرة، والتقنيات الناشئة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والتحليل الجغرافي المكاني، والتحليلات التنبؤية والتنبؤ في أبحاث الهجرة، والتكيف مع التحديات والفرص المستقبلية في إدارة بيانات الهجرة، مثل تغير المناخ والهجرة القسرية والتحولات الجيوسياسية ، والاعتبارات والتقنيات الرئيسية لجودة البيانات والتحقق من صحتها ، و بناء مقترحات بحثية فعالة، بالإضافة إلى آليات مراجعة النظراء وردود الفعل ، وقد تضمنت الورشة جلسة عمل ركزت على تطبيق المعرفة المكتسبة وتحديد التوصيات العملية الرئيسية لتعزيز كفاءة بيانات الهجرة، بالإضافة إلى تحديد الاحتياجات التدريبية الإضافية والفرص لمزيد من التعاون وتبادل المعرفة.



شارك في الورشة ممثلون عن مختلف الوزارات الناميبية منها وزارة العمل والعلاقات الصناعية وخلق فرص العمل، ووزارة الداخلية والهجرة، ووكالة الإحصاء الناميبية، ووزارة البيئة، ووزارة التنمية الحضرية والريفية، ووزارة العلاقات الدولية والتعاون ، إلى جانب ممثلين من الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي .

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