الأسهم الأردنية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

أغلقت أسواق الأسهم الأردنية خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر، على ارتفاع بنسبة نحو 0.05%، لتصل عند مستوى 2382.33 نقطة.

الأسهم الأردنية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم الأردنية بنحو 2.3 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.4 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2213 صفقة.

مؤشر بورصة مسقط يغلق على ارتفاع:

بورصة مسقط

أغلق مؤشر الأسهم فى مسقط "30 " خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، عند مستوى 4576.22 نقطة مرتفعًا 11.4 نقطة، وبنسبة 0.25 %، مقارنةً مع آخر جلسة تداول بلغت 4564.83 نقطة.

وبلغت قيمة التداول الأسهم 4 ملايين و5 آلاف و225 ريالًا عُمانيًّا، منخفضة بنسبة 48.6 %، مقارنةً مع آخر جلسة تداول بلغت 7 ملايين و789 ألفًا و485 ريالًا عُمانيًّا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 0.083 % عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.77 مليار ريال عُماني.

مؤشر الأسهم القطرية ينخفض بنسبة 0.18 %

الأسهم القطرية

انخفض مؤشر الأسهم القطرية في نهاية تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.18 %، بواقع 18.40 نقطة، ليصل إلى مستوى 10016.65 نقطة.

وتم خلال جلسة اليوم، فى الأسهم القطرية تداول نحو 259 مليونًا و700 ألف و983 سهمًا، بقيمة 638 مليونًا و244 ألفًا و888.035 ريال قطري، نتيجة تنفيذ 20611 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 26 شركة، فيما انخفضت أسعار 19 شركة أخرى، وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا:

الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس تعاملاته خلال جلسة، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنحو 67.35 نقطة ليقفل عند مستوى 10857.10 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 263 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 130 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 81 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية: التطويرية الغذائية، والبابطين، ومجموعة تداول، وباتك، ورتال الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الأصيل، والباحة، والزامل للصناعة، ودور، والعمران الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.87% و10.00%.

فيما كانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية: رتال، والأصيل، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، وشمس الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات رتال، وأرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، وأديس الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، مرتفعاً 268.54 نقطة ليقفل عند مستوى 22796.86 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 19.3 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.