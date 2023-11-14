الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي ينكل لمحتجزين فلسطينيين

ترحيل المحتجزين الفلسطينيين
ترحيل المحتجزين الفلسطينيين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي

أذاعت قناة “القاهرة الاخبارية”، عدد من اللقطات والصور التي توثق ترحيل بعض المحتجزين الفلسطينيين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

 

الاحتلال الإسرائيلي يرحل المحتجزين الفلسطينيين 

ترحيل بعض المحتجزين الفلسطينيين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي

وأظهرت اللقطات التي عرضته قناة “القاهرة الإخبارية”، عملية تنكيل وإهانة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بالمحتجزين الفلسطينيين.

قال فخري أبو دياب عضو لجنة الدفاع عن الأراضي الفلسطينية، إنّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي تطلق التصريحات المتطرفة لجس نبض المنطقة وزعمائها والعالم حتى تستطيع بناء استراتيجية على ردود الفعل العربية والدولية، مشددًا على أن ما يحدث في غزة حياة أو موت للفلسطينيين. 

 

وأضاف أبو دياب، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ ما يجري من مسح مدن فلسطينية وغزة على وجه الخصوص يمهد لإيجاد مساحات مسطحة وفارغة ومحروقة دون وجود أي بشر أو مقومات حياة من أجل إقامة مراكز عسكرية بها.

 

 

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