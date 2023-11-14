الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

ميقاتي: اليونيفيل تعمل قدر المستطاع للحيلولة دون تفاقم الصدام العسكري القائم عبرالحدود الجنوبية

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي

 

ثمّن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي على الجهود الشاقة التي تبذلها قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في هذه المرحلة الصعبة في سبيل تخفيف التوتر والحيلولة قدر المستطاع دون تفاقم الصدام العسكري القائم على طول الحدود بين لبنان واسرائيل وذلك نتيجة للاستفزازات الاسرائيلية وخرقها لمندرجات القرار 1701.

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جاء ذلك خلال استقبال ميقاتي، اليوم الثلاثاء، القائد العام لليونيفيل الجنرال أرولدو لازارو على رأس وفد اليوم في السراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية بالعاصمة بيروت، حيث بحث الجانبان الوضع في جنوب لبنان والصعوبات التي تواجهها اليونيفيل في مهامها.

 

وأكد ميقاتي تمسك لبنان ببقاء قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في الجنوب، مشددا على عدم ضرورة عدم المساس بالمهام وقواعد العمل المسندة لليونيفيل الذي تنفذه بالتعاون الوثيق مع الجيش اللبناني.

 

وجدد رئيس الحكومة شكر لبنان لكل التضحيات التي تقدمها اليونيفيل من خلال تأدية مهامها منذ إنشائها حتى اليوم، وكان آخرها إصابة جندي بجروح قبل أيام.

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