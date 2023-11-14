رئيس مياه الفيوم يتابع انتظام العمل بمحطة مياه قحافة

تفقد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى شركة مياة الفيوم انتظام سير العمل بمحطة مياه قحافة والتي تعمل بطاقة إنتاجية ٣٢ ألف متر٣/ يومي،

بمرافقه العقيد محمد كمال مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية والمهندسة إيمان عبد الرحمن مدير المحطة ومهندسي التشغيل والصيانة .

قام رئيس الشركة بتفقد المحطة بجميع مراحلها ابتداءً من مأخذ المحطة المطل على ترعة بحر يوسف مروراً بعنبر طلمبات المياه العكرة ثم احواض الترويق والترشيح وعنبر الشبة وعنبر الكلور وتفقد جميع اشتراطات وإجراءات السلامة والصحة المهنية .

كما تفقد معمل المحطة للاطمئنان على جودة ومأمونية مياه الشرب ومطابقتها للمواصفات الفنية والاطمئنان على سلامة الأجهزة المعملية المستخدمة في فحص وتحليل عينات المياه وأجهزة رصد المتغيرات .

وأكد" النجار" على أهمية وضرورة الالتزام بتعليمات السلامة والصحة المهنية وكفاءة التشغيل والصيانة الدورية لطلمبات المحطة وجميع مراحل التنقية لضمان استدامة جودة خدمات مياه الشرب وحصول المواطن على كوب ماء نظيف وصحي وآمن.

جدير بالذكر أن محطة مياه قحافة حصلت على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM لاربع سنوات على التوالي بعد اجتياز الاختبارات والمراجعة الدقيقة على جميع أقسام المحطة

وتعد الشهادة بمثابة مؤشر لكفاءة وجودة المحطة.

توقيع بروتوكول مع التربية والتعليم

كان المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم قد وفع بروتوكول تعاون مع مديرية التربية والتعليم بالفيوم تحت رعاية منظمة اليونيسيف ضمن مشروع صحتهم مستقبلهم لتنفيذ انشطة توعية لـ ١٥٠ مدرسة ابتدائية بمحافظة الفيوم .

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنه التنسيقية لمشروع صحتهم مستقبلهم الممول من منظمة اليونيسيف بحضور الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم والدكتور ريمون شكري المسؤول الميداني بمنظمة اليونيسيف و رحاب عريق وكيل المديرية ومديري الادارات التعليمية غرب وشرق واطسا وطامية والذي يهدف الحفاظ علي مياه الشرب ، والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي والنظافة الشخصية والعامة ، والتغذية الصحية السليمة ، والتغيرات المناخية.

خلال الإجتماع تم استعراض الأنشطة التي تم تنفيذها بإجمالي ٢٨٨ نشاط متنوع ما بين ندوات توعية وورش رسم وندوات بطابور الصباح وتنظيم معسكرات ولصق بوسترات ولافتات توعية وإقامة المسابقات وتركيب القطع الموفرة لمياه الشرب ،علاوة على تزويد المدارس بالادوات والخامات المساعدة في تنفيذ الأنشطة .

وأكد "النجار" خلال الإجتماع عن أهمية رفع الوعي المائي لطلاب المدارس كونهم صناع المستقبل وأمل مصر الواعد في مواجهة التحديات المائية وزرع السلوكيات المائية الصحيحة وإكسابهم المهارات والاساليب السليمة في التعامل مع القضايا المتعلقة بالمياه والتغيرات المناخية وأثرها على مواردنا المائية .

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