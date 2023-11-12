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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

أحدها يسبب اكتئاب.. معتز القيعي يكشف لـ"الوفد" عن أنظمة غذائية تهدد الجسم بأمراض خطيرة

د. معتز القيعي، أخصائي
د. معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية

يلجأ الكثيرون لإتباع أنظمة غذائية قاسية للتخلص من السمنة وخسارة الوزن بشكل أسرع، إلى جانب تناول العديد من أدوية التخسيس من دون استشارة أطباء التغذية، الأمر الذي قد يهدد صحتهم بأمراض خطيرة، ويسبب لهم مشاكل نفسية وصحية على المدى البعيد.

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تحتاج تدخل جراحي بهذه الحالة.. معتز القيعي يكشف لـ"الوفد" مخاطر الأنظمة الغذائية العشوائية

أضرار أنظمة الريجيم القاسية

وفي هذا الصدد، حذر د. معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، خلال حواره مع بوابة "الوفد" الإلكترونية، من إتباع أنظمة الريجيم الصارمة، مشيرًا إلى أن الشخص لا يمكن أن يستمر عليها إلى الأبد، وسرعان ما يشعر بالملل بعد فترة زمنية محددة، ثم يعود لتناول الطعام بشراهة من جديد، وبالتالي يكتسب المزيد من الوزن بسرعة كبيرة.

أضرار أنظمة الريجيم القاسية

وأضاف القيعي: "إن كلمة "ريجيم" مصطلح خاطئ، لافتًا أنه يُسمى "نظام غذائي" أي تنظيم لتناول الطعام بشكل عقلاني لا يعتمد على الحرمان  في المقام الأول من أطعمة معينة، ولكن يهدف إلى حصول الجسم على السعرات الحرارية التي يحتاجها دون زيادة أو نقصان.

وشدد القيعي على أن الإلتزام بإتباع نظام ريجيم صارم قد يهدد الجسم بأضرار خطيرة مثل تساقط الشعر، والأنيميا، وفقدان لون البشرة وتحولها إلى لون باهت ومُرهق.

أضرار أنظمة الريجيم القاسية

وأكد أخصائي التغذية العلاجية أن خسارة الوزن لا تعني الحرمان على الإطلاق، وإنما تنظيم الأطعمة وتحديدها، والبعد عن كل العادات الغذائية الخاطئة مثل تناول الأطعمة السريعة أو الحلويات بكثرة، نظرًا لأن جميعها يتسبب في زيادة الوزن الشديد، بخلاف الأضرار الصحية والإصابة بالأمراض المزمنة.

وأوصى القيعي أنه في حال اتباع نظام غذائي صحي لابد أن يكون غرضه الوحيد هو الوصول إلى وزن مثالي، وليس بهدف الوصول إلى وزن معين يناسب أزياء معينة لحضور فرح أو مناسبة، مشددًا على أن الهدف في المقام الأول يجب أن يكون الحفاظ على الصحة من الأمراض.

أضرار أنظمة الريجيم القاسية

معتز القيعي يحذر: اتباع نظام رجيم عشوائي ضرره أكثر من نفعه

وحذر د. معتز القيعي، من اتباع نظام رجيم عشوائي أو مُجرب، مشيرًا إلى أنه أمر غير صحي على الإطلاق، ولا يمكن أن يتناسب مع جميع الأشخاص، وقد يكون ضرره أكثر من نفعه.

كما نصح "القيعي"، بضرورة الإمتناع عن تناول أدوية التخسيس بجميع أنواعها، لما تسببه من أضرار جسيمة، أخطرها زيادة الوزن بعد التوقف عن تناولها، والإصابة بمشاكل جُسمانية وصحية ونفسية خطيرة أبرزها الشعور بالإكتئاب والعصبية الشديدة.

أضرار أنظمة الريجيم القاسية

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