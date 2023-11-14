العثور على جثة سيدة فى ظروف غامضة بقنا

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، على جثة سيدة في ظروف غامضة داخل منزلها، بقرية العبادية، بمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

وتلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء أحمد البديوي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل منزلها في قرية العبادية، مركز نجع حمادي، وتقرر نقلها إلى مستشفى الوقف المركزي.

وكشفت تحريات المباحث، أن الجثة لسيدة تُدعى "منى.أ.م، تبلغ من العمر 52 عامًا، من قرية العبادية، مركز نجع حمادي ليس بها أي إصابات ظاهرية.

تم إيداع الجثة داخل المشرحة وندب الطبيب الشرعي للتشريح لمعرفة سبب الوفاة ويوجد بها شبهة جنائية أم وفاة طبيعية، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.