عاجل
عاجل.. إصابتان جراء سقوط صاروخ من غزة على تل أبيب وزير الخارجية: تصريحات الحكومة الإسرائيلية غير مسئولة ونرفض تهجير الفلسطينيين
الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

برومو بلوموندو يتجاوز مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة

الإعلان الرسمي لفيلم
الإعلان الرسمي لفيلم "بلوموندو"

 

تجاوزالاعلام الرسمي لفيلم "بلوموندو" حاجز المليون مشاهدة ، وذلك عقب طرحه منذ أقل من 24 ساعة فقط . 

وكانت رويال صن سامر المحضر الجهة المنتجة لفيلم "بلوموندو" قد أعلنت عن موعد عرض العمل في دور السينما، حيث تقرر عرضه بدءاً من غدا الاربعاء ١٥ نوفمبر بجميع سينمات مصر والسعودية ودول الخليج والعالم العربي في نفس التوقيت .

يشار إلى ان فيلم "بلوموندو" بطولة النجم حسن الرداد، ويشاركه في العمل ميرنا نورالدين و محمود حافظ و هاجر احمد و انجي وجدان و محمد محمود و سماء ابراهيم ، وعدد من النجوم كضيوف الشرف، والفيلم من تأليف حازم ومحمد ويفى، وإخراج ياسر سامى. 

وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى لايت، حيث يستغل الشاب بلوموندو الذي يجسد شخصيته الفنان حسن الرداد سفر زوجته ليقرر ان يقيم حفلة، ولكن تحدث العديد من المفاجآت التي تقلب حياته راسا على عقب.


 

 

مواد متعلقة

المرشح الرئاسي د. عبدالسند يمامة ضيف في "المساء مع قصواء" علىCBC الليلة

وداعًا جوليا.. قصة إنسانية مؤثرة على حافة صراع سياسى دموي

مواعيد العرض الثانى لمسلسل "ليلة السقوط"

"وش في وش" يتخطى حاجز الـ 30 مليون جنيه

سارة نور صعيدية للمرة الأولى في "العودة"

أصحاب القدرات الخاصة يضيئون المهرجانات المصرية 2023

بالصور.. صناع مسلسل «أرواح خفية» يحتفلون بانتهاء التصوير

حذف حسابها علي تويتر.. شيرين عبدالوهاب تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الشاعر

الجريدة الورقية