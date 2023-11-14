الدم بقى ميه .. مأساة مقتل "عجوز" على يد نجله في القاهرة بسب الفلوس

"قلبي على ولدي انفجر وقلب ولدي عليا حجر"..مقولة شهيرة تجسدت حروفها في واقعة حقيقية حدثت في منطقة حلمية الزيتون بالقاهرة،حيث أقدم شاب علي قتل والده المسن وأنهى حياته بكل جبروت وقسوة .

كان الأب المسكين يحلم باليوم الذي يرى فيه ابنه شابا ليحميه ويستند عليه بعدما كبر الأب في السن وأصبح غير قادر على الحركة وبلغ أرذل العمر بعدما تخطي عمره ال75عاما ..ولكن الرياح أتت بما لا تشتهي السفن، ،تحول الأبن من الظهر والسند لوالده إلي عدوه اللدود الذي قتله وانهي حياته.

شهدت منطقة حلمية الزيتون واقعة بشعة ، إثر قيام شاب بقتل والده المسن والتعدي عليه بالضرب دون شفقة او رجمهو لضعف والده وقلة حيلته.

تلقى قسم شرطة الزيتون بلاغًا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل أحد العقارات بدائرة قسم الشرطة، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثة صاحب الشقة «محمود.ع»، في العقد السابع من العمر، وخلال الفحص تبين أن الجثة في حالة تعفن، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.

كشفت التحريات أن المتهم تشاجر مع والده بسبب رفضه إعطائه مبلغ مالي فأقدم المتهم على قتله داخل المنزل.

وأضافت التحريات أن المجني عليه كان موظفًا وخرج على المعاش، إذ إنه كان يتحرك بصعوبة، فاقدم ابنه على ضربه بعصا «العكاز» حتى الموت.