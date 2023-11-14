الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

العراق: تدمير أوكار للإرهابيين وضبط أسلحة وعبوات ناسفة بعملية أمنية في نينوى

العراق
العراق

 

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الثلاثاء، تدمير عدد من أوكار الإرهابيين خلال عمليات أمنية في محافظة نينوى.

 

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وذكرت القيادة  في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)  أن القوات الأمنية شرعت في عملية لتطهير المناطق ذات الاهتمام المشترك بين القوات الاتحادية وحرس إقليم كردستان العراق لملاحقة ما تبقى من عناصر عصابات تنظيم "داعش" الإرهابي، وأسفرت عن تدمير عدد من أوكار الإرهابيين والعثور على عدد من العبوات الناسفة ومجموعة من الأسلحة حيث تم تدميرها.

 

وأكدت أن العملية تأتي لتعزيز الأمن والاستقرار في المناطق ذات الاهتمام المشترك وسد الثغرات وعدم إعطاء فرصة للعناصر الإرهابية في أن يكون لها موطئ قدم في هذه المناطق المهمة.

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