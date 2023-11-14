جامعة أسيوط تُطلق أعمال البرنامج التدريبى لتأهيل الأساتذة المتقدمين لشغل منصب العميد

افتتح الدكتور أحمد المنشاوى؛ رئيس جامعة أسيوط اليوم الثلاثاء "البرنامج التدريبى لتأهيل الأساتذة المتقدمين لشغل منصب" عميد كلية ؛ والتى ينظمها مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، على مدار 3 أيام، تحت إشراف الدكتور جابر أحمد مجاهد مدير المركز، وبحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس من الكليات المختلفة المتقدمين لشغل منصب عميد.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوى حرص إدارة الجامعة على إعداد وتأهيل الكوادر، والقيادات الجامعية، على عدد من المهارات الذاتية، والمهنية وذلك لتأهيلهم لاتخاذ القرارات المناسبة لإدارة كلياتهم موضحاً أن البرنامج التدريبى لتأهيل الأساتذة المتقدمين لشغل منصب عميد كلية" يتضمن تقديم عدد من الجلسات، التى تهدف إلى تنمية القدرات الإدارية، وتبادل الخبرات بين المرشحين لتقلد هذا المنصب؛ وذلك حرصاً من إدارة الجامعة على إختيار أفضل العناصر التى تصلح لإدارة الكليات مما يصب فى مصلحة الجامعة.

ومن جهته أشار الدكتور جابر أحمد مجاهد؛ أن البرنامج التدريبى يمتد على مدار 3 أيام ويتضمن اليوم الأول جلستين علميتين؛ الأولى "استرتيجيات تدويل الجامعات" ، والثانية "التخطيط الاستراتيجى".

كما يشهد اليوم الثانى؛ جلستين علميتين ؛ الأولى حول "التطوير المؤسسى فى قطاعات التعليم والطلاب والدراسات العليا وخدمة المجتمع" والثانية حول "الجوانب القانونية بالجامعات" .

واليوم الثالث يشهد جلستين علميتين؛ الأولى حول" الجوانب المالية والإدارية بالجامعات" والثانية حول " فن القيادة وتحفيز الإبداع".