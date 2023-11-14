إيمان كريم تستقبل وفد البنك الدولي لبحث أوجه التعاون والشراكة لتمكين ذوي الإعاقة

استقبلت د. إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي لذوي الإعاقة، وفد البنك الدولي في مصر لبحث آليات التعاون خلال الفترة المقبلة في إطار الأنشطة والمشروعات والتدريبات التي يعمل عليها المجلس والموجهة بشكل أساسي إلى ذوي الإعاقة والمجتمع والجمعيات الاهلية.

تفاصيل لقاء إيمان كريم مع وفد البنك الدولي لمناقشة أوجه التعاون لتمكين ذوي الإعاقة

رحبت د. إيمان كريم بزيارة وفد البنك الدولي في مصر، وثمنت مساندة البنك لجهود التنمية في مصر من خلال عملياته في العديد من القطاعات مثل الحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل والصحة والتغذية، خاصًة وأن هناك شراكة إستراتيجية جديد من البنك لمصر للسنوات المالية 2023-2027 وتتسق الإستراتيجية الجديدة مع إستراتيجية الحكومة المصرية للتنمية المستدامة، و"رؤية مصر 2030".

في الوقت نفسه، أكدت المشرف العام على المجلس، أن زيارة البنك الدولي للمجلس تأتي في إطار العمل على تمكين ذوي الإعاقة، وذلك في إطار مشروعات البنك مع الجهات الشريكة، وأن محاور اللقاء تضمنت النقاش حول الدراسات البحثية و الإحصائيات والتعداد الذي يقوم به البنك الدولي بالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة الحكومية والغير حكومية، كذلك التطرق إلى عدد من الموضوعات والمشاريع المرتبطة بالتنمية المجتمعية.

وأوضحت إيمان كريم أن اللقاء تطرق مع وفد البنك إلى مناقشة الدراسات البحثية المتعلقة بإحصائيات ذوي الإعاقة والجهود التي قام بها المجلس خلال الــ 10 سنوات السابقة، ودور المجلس واستراتيجيته في التعامل مع قضايا ذوي الإعاقة.

كما تناول اللقاء بحث سبل وأوجه التعاون المستقبلية، وأن المجلس على استعداد أن يكون الخبرة الفنية للبنك في إعداد البيانات والأرقام والإحصاءات التي تخص ذوي الإعاقة والتي ستنعكس ايجابيا على الخطط المعدة للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم ودمجهم .

وأشارت د. إيمان كريم، أن البنك الدولي استعرض خلال اللقاء جهوده ومساهماته في المشاريع التنموية وحرصه على مراعاة الفئات المهمشة وتضمينها أثناء تخطيط وتنفيذ المشاريع والاستعانة بأصحاب المصلحة المستفيدين مدللين على ذلك بالمشروع الذي تم تنفيذه مع هيئة السكك الحديدية وفيه تم مراعاة ان تكون المحطات ملائمة للمرأة وكبار السن وكذا كاملة الإتاحة لسهولة استخدام ذوي الإعاقة، كما تم التأكيد من قبل البنك الدولي على أهمية دور المجلس كشريك إستراتيجي فني فيما يخص تنفيذ المشاريع مع شتى الجهات.

وأعلنت د. إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للإعاقة، أنه خلال اللقاء تم الاتفاق بين المجلس والبنك على دراسة تصميم استمارة جمع بيانات ذوي الإعاقة والإعداد لإنشاء دراسة حول وضع ذوي الإعاقة في مصر، و إعداد دراسة اقتصادية عن تكلفة الدمج والإستبعاد لذوي الإعاقة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء جاء بحضور أيمان حلمي من طرف البنك الدولي، واقتصادي أول بالبنك الدولي، وأمل نبيل، وكاتي بيسا، خبيرا أول تنمية مجتمعية بالبنك الدولي، أما منن جانب المجلس القومي لذوي الإعاقة حضر كلا من المهندس وائل همام، اخصائي التخطيط والمتابعة، وإيمان خالد، من المكتب الفني للمشرف العام على المجلس.