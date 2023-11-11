استعدادًا لإنتخابت الرئاسة 2024.. تفاصيل ترجمة القومي للإعاقة لإرشادات تصويت الصم وضعاف السمع بلغة الإشارة

بدأ المجلس القومي للإعاقة، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإنتخابات، في الإعداد لإنتاج بوسترات التوعية الخاصة بذوي الإعاقة السمعية والمصورة بلغة الإشارة بالخطوات والإجراءات الواجب العمل بها عند التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.

وبدورها، ثمنت د. إيمان كريم، المشرف العام على القومي للإعاقه، التعاون المثمر بين المجلس والهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدة أن هذه الإجتماعات التي تتم بشكل دوري أسبوعيًا بين الطرفين للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتصويت ذوي الإعاقة البصرية في الإنتخابات الرئاسية 2024 ومناقشة آلية تصويتهم من خلال الاقتراع بطريقة برايل، والإرشادات التعريفية والتوعوية لذوي الإعاقة السمعية من خلال ترجمة هذه الإرشادات بلغة الإشارة استعدادا لطباعتها ووضعها في محيط اللجان الانتخابية والإعلان عنها بكافة الطرق والاشكال لوصولها الى الاشخاص من الصم وضعاف السمع.

ترجمة القومي للإعاقة لإرشادات تصويت الصم وضعاف السمع بلغة الإشارة

وأشارت المشرف العام على المجلس أن هناك خطة جاري العمل عليها للوصول إلى ذوي الإعاقة في كافة المحافظات من خلال حملة المجلس تحت عنوان "صوتك حقك" لحث ذوى الهمم وذويهم على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية وهي المبادرة التي تنفذ بالتعاون بين المجلس ووزارة الشباب والرياضة.

وكذلك تفعيل بروتوكول التعاون الثلاثي بين المجلس والهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة التضامن الاجتماعي من خلال ورش العمل التدريبية التي تستهدف الرائدات الاجتماعيات وتوعية النساء والفتيات ذوات الإعاقة على المشاركة بإيجابية في الانتخابات الرئاسية.

وكانت د. إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، قد أصدرت قرارًا تنفيذيًا بتشكيل لجنة لمراجعة واختيار ملصقات خطوات إبداء الرأي بلغة الإشارة لإتاحة وتيسير عملية الاقتراع لذوي الإعاقة السمعية بالانتخابات الرئاسية 2024.

وجاء تشكيلها كالتالي: سليمان عامر، القائم بأعمال الأمين العام المساعد للمجلس، رئيسا، وعضوية كل من: المستشار عمرو جاب الله، المستشار القانوني للمجلس، والمهندس تامر انيس، عضو مجلس إدارة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وهو من اصحاب الإعاقات السمعية، وفيروز الجوهري، مترجمة لغة الإشارة بالمجلس، وآية محمد كامل، ومحمد محمود، من ذوي الإعاقة السمعية بالمجلس، وسامي أحمد، مسئول المشاركة السياسية بالمجلس، وتضمن القرار الاستعانة بكل من: صفاء جودة، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات الصم، ومحمد محفوظ من إدارة الشئون القانونية بالمجلس.

جدير بالذكر أن ذوي الإعاقة هم أشخاص فاعلين في المجتمع ولهم كافة الحقوق التي كفلها الدستور والقانون ومنها حق المشاركة في كافة الاستحقاقات الانتخابية، ومن المقرر إنطلاق الانتخابات الرئاسية المقبلة خلال شهر ديسمبر المقبل 2023.