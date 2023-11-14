وكيل صحة قنا يتابع الإنشاءات بمستشفي الرمد الجديدة

أجري الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لمستشفي الرمد الجديدة والتي يجري بناؤها وسط مدينة قنا، وفقاً لأحدث الإنشاءات والتجهيزات.

رافقه الدكتور أشرف الأحمر وكيل المديرية والحاج ناجي صديق ممثل ال المرزوق بدولة الكويت والدكتورة سمر عاطف مديرة إدارة التخطيط، والدكتور محمود عبدالهادي مدير المكتب الفني.

حيث تفقد الأعمال الإنشائية بالمستشفي والتي من المقرر إنشاؤها علي مساحة ٤٠٠٠ متر مربع.

وذلك ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لتطوير ودعم المنظومة الصحية وفتح منافذ خدمية متنوعة لتقديم الخدمات العلاجية للمواطنين.

وأشار بدران أن المستشفي الجديدة سوف تمثل نقلة نوعية نحو الإرتقاء بالخدمات الصحية المتنوعة والتي كان المواطنون يلجأون في الحصول عليها بالتوجه الي المحافظات المجاورة.

يذكر أن مستشفي الرمد الجديدة قد وضع حجر الأساس لها الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا، وقت زيارته الأخيرة للمحافظة في ١٧ يوليو السابق للبدء في إنشاؤها.