في اليوم الـ39 للحرب على غزة.. الاحتلال يواصل استهداف المستشفيات

وضع كارثي تمر به مستشفيات قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 39 يوما، والذي لم يستثني المستشفيات من قصفه وحصاره بزعم أن حركة حماسي تستخدمهم لتنفيذ أنشطتها الإرهابية، فيما دعت منظمة "اليونيسف" ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان في بيان مشترك، إلى تحرك دولي عاجل لإيقاف الهجمات على المستشفيات في قطاع غزة.

وفي آخر التطورات، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، توقف مولد الطاقة الوحيد في مستشفى الأمل في خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت الجمعية في بيان صحفي، إن توقف المولد يهدد حياة 90 مريضا يتلقون العلاج في المستشفى التابع لها، منهم 25 مريضا في قسم التأهيل الطبي، باتوا يواجهون خطر الموت في أي لحظة.

كما يواجه 9 آلاف نازح نازح مخاطر جمة، بعد احتمائهم بمقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني والمستشفى، هروبا من القصف الإسرائيلي.

وأضافت جمعية الهلال الأحمر في بيانها: «تعتمد المستشفى الآن على مولد صغير جدا لتزويد الكهرباء لقسم الولادة فقط بالإضافة إلى إنارة قسم الطوارئ»، مشيرا إلى أن الوقود المتبقي سينفد خلال 24 ساعة.

وأوضح البيان، أن توقف مولد الطاقة عن العمل، يؤثر على عمل مقر الجمعية ومستشفى الأمل، الذي يضم غرفة عمليات الطوارئ لقطاع غزة، ما أدى إلى قطع الاتصال بغرف العمليات المنتشرة في القطاع، وتوقف خدمة اتصال VHF.

كانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أعلنت في وقت سابق، خروج مستشفى القدس عن الخدمة، بسبب القصف الإسرائيلي ونفاد الوقود.

فشل إخراج جثامين الشهداء من مستشفى الشفاء

وكشفت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن فشل محاولات إخراج جثامين الشهداء من مستشفى الشفاء في مدينة غزة.

وقال الدكتور يوسف أبو الريش وكيل وزارة الصحة في غزة: "جهودنا لإخراج جثامين الشهداء من مجمع الشفاء فشلت".

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس الإثنين، أن قرابة 100 جثة تتحلل في ساحة مستشفى الشفاء الطبي ولا يمكن دفنها جراء الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال منذ 3 أيام.

وأضاف أبو الريش أن هناك جهودا حالية لحفر قبر جماعي بهدف دفن جثامين الشهداء داخل مستشفى الشفاء.

الاحتلال يُروّج أكاذيب لتدمير المستشفيات

ومن جهته، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي يُروّج أكاذيب ويمارس التضليل والتحريض تمهيداً لتدمير المستشفيات وقتل المرضى.

وحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن «سلامة عشرات الآلاف من طواقمنا الطبية ومرضانا وكل النازحين الآمنين في المستشفيات».

وطالب المجتمع الدولي برفع الغطاء الذي منحه لجيش الاحتلال الإسرائيلي لارتكاب المزيد من الجرائم ضد الأطفال والنساء والمدنيين وضد المستشفيات والمؤسسات الصحية والإغاثية المختفلة، مطالبا إياهم بوقف الحرب الوحشية على قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء منذ العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 11500 وأكثر من 29000 إصابة، وفقًا لوزارة الصحة في قطاع غزة.

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