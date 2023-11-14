الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يطلق النار على قوافل المساعدات

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

 قال أحمد جبريل، مدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني، إن غزة لا تزال بحاجة إلى مزيد من المساعدات لا سيما الطبية، لافتًا إلى أن المستشفيات في جنوب القطاع ممتلئة بالكامل بالمصابين.

 وأضاف مدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني في مُداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن الجانب المصري يبذل جهودًا كبيرة لتأمين المساعدات في قطاع غزة.

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 وأوضح "جبريل"، أن جيش الاحتلال يطلق النار على قوافل المساعدات التي تصل إلى مستشفيات غزة، مؤكدًا أن نفاد الوقود في شاحنات المساعدات يعيق عمليات استلامها.

 وأشار مدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني، إلى أنّ جيش الاحتلال يطلق النار على قوافل المساعدات التي تصل إلى مستشفيات غزة.

 ودخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، يومه الـ39، وتخطت حصيلة الشهداء، حتى الآن، 11 ألف شهيد، بينهم أكثر من 4000 طفل، بحسب ما أعلنت السُلطات الصحية في غزة.
 

 

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