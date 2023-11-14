الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يطلق النار على قوافل المساعدات

قال أحمد جبريل، مدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني، إن غزة لا تزال بحاجة إلى مزيد من المساعدات لا سيما الطبية، لافتًا إلى أن المستشفيات في جنوب القطاع ممتلئة بالكامل بالمصابين.

وأضاف مدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني في مُداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن الجانب المصري يبذل جهودًا كبيرة لتأمين المساعدات في قطاع غزة.

وأوضح "جبريل"، أن جيش الاحتلال يطلق النار على قوافل المساعدات التي تصل إلى مستشفيات غزة، مؤكدًا أن نفاد الوقود في شاحنات المساعدات يعيق عمليات استلامها.

وأشار مدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني، إلى أنّ جيش الاحتلال يطلق النار على قوافل المساعدات التي تصل إلى مستشفيات غزة.

ودخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، يومه الـ39، وتخطت حصيلة الشهداء، حتى الآن، 11 ألف شهيد، بينهم أكثر من 4000 طفل، بحسب ما أعلنت السُلطات الصحية في غزة.

