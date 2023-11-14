فيديو.. الأمطار تفاقم معاناة السكان في قطاع غزة

للمرة الأولى منذ أشهر هطلت الأمطار على قطاع غزة المحاصر منذ 39 يومًا، ما فاقم من معاناة الفلسطينيين الذين تعرضت خيمهم لرياح شديدة كما أغرقتها المياه ودفعت سكانها لمحاولة حمايتها بأغطية بلاستيكية اتقاء لدخول المياه إليها.

ومع اقتراب الشتاء إلى المنطقة، حاملاً العواصف والأمطار الغزيرة وانخفاض درجات الحرارة التي قد تصل في بعض مناطق القطاع إلى ما دون 18 مئوية في المساء، وسط توقعات بإطالة أمد الحرب، يتخوف مئات الآلاف من النازحين في جنوب غزة، من معاناة جديدة تضاف إلى مأساة الحرب، وفقدان الأحبة تحت الركام والقصف.

وشهدت مدن القطاع منذ أمس الإثنين تساقط أمطار رعدية مصحوبة بنشاط للرياح، ما أثر على النازحين في خيامهم.

ويواجه النازحون من مناطق شمال قطاع غزة أزمة في توافر المأكل والملبس في مواجهة سوء الأحوال الجوية.

وأثارت تلك الأمطار قلق سكان غزة من أيام مظلمة آتية وهم قابعون في الخيام بعد أن نزحوا من بيوتهم في الشمال إلى جنوب القطاع، جراء القصف والتهديد الإسرائيلي.

إذ أبدى عدد من سكان الخيام في خان يونس أن يأتيهم الشتاء بما لا يطيقون.

وقال بعضهم إن الأمطار هطلت لثلاث ساعات منذ الصباح، حيث أغرقت الخيام ودفعت سكانها لمحاولة حمايتها بأغطية بلاستيكية اتقاء لدخول المياه إليها.

يأتي هذا فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة تزامنا مع شن قواته عملية برية في القطاع لليوم 39 على التوالي.

ويذكر أنه نحو 1.6 فلسطيني من أصل ما يقارب 2.4 من سكان القطاع المحاصر، نزحوا خلال الأسابيع الماضية من المناطق الشمالية حيث يحتدم القتال إلى الجنوب. حيث تكدسوا في خيم وسط شح في المواد الغذائية والأدوية ومياه الشرب حتى.

وتتواصل الغارات التي تشنها مقاتلات الاحتلال ضد منازل المدنيين العزل، بجانب استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس، مما أدى إلى سقوط آلاف الشهداء والجرحى.

وبحسب أحدث إحصائية صادرة عن وزارة الصحة في غزة، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر إلى أكثر من 11 ألف شهيداً.

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