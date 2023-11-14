الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر للجامعات لفوزه بالمركز الثاني لبطولة كأس العالم بقطر

بوابة الوفد الإلكترونية

 قدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، منتخب مصر للجامعات طالبات (الجامعة الأمريكية بالقاهرة)، بالفوز بالمركز الثاني في بطولة كأس العالم لكرة السلة ٣X٣ التي أقيمت في قطر.

 أكد وزير الرياضة أن مصر تشهد نقلة نوعية في تاريخها الحديث في مختلف المجالات، كما تشهد عودة لريادتها، حيث استضافت في فترة قصيرة عددًا من البطولات الرياضية العالمية، كما يحدث من تطور في الرياضة الجامعية، وهو ما يؤتي بثماره تباعًا.

 وكان الفريق قد تأهل بعد فوزه بالبطولة الأفريقية القارية والمؤهلة، والتى أقيمت بمدينة جوهانسبرج بدولة جنوب أفريقيا شهر يونيو الماضي، حيث يتأهل لكأس العالم للجامعات أفضل ١٢ فريقًا فقط، وهم أوائل القارات، وأفضل فرق جامعية من التصنيف العالمى للعبة، مثل: مصر (الجامعة الأمريكية بالقاهرة)، بمشاركة اللاعبات (زينة حسام، فريدة حسن، نادين عمر، سلمى أيمن) ومدرب الفريق: (ك/ محمد هشام).

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