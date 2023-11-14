الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

إسرائيل تعلن تأجيل العام الدراسي الجامعي بسبب العدوان على غزة

غزة
غزة

كشف رؤساء الجامعات في إسرائيل أن العام الدراسي الجديد لن يبدأ قبل 24 ديسمبر، في ظل الحرب الجارية، وارتفاع نسبة المجندين في الاحتياط بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

 

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وبحسب القناة 13 الإسرائيلية، قال رؤساء الجامعات إنه قبل بدء الفصل الدراسي، سيتم إعطاء إشعار مسبق بأسبوعين للتأكيد.

ويشمل هذا الإعلان 7 جامعات بحثية في إسرائيل، وهي الجامعة العبرية، وجامعة تل أبيب، وجامعة بار إيلان، وجامعة بن غوريون، والتخنيون، وجامعة حيفا، وجامعة أرييل.

وأضافت القناة أنه أما يتعلق بمعهد وايزمان والجامعة المفتوحة، فإن ترتيبات أخرى سيعلن عنها لاحقاً.

وبسبب التصعيد العسكري الإسرائيلي شمل الاستدعاء الضخم لجنود الاحتياط، أعدادا كبيرة من الموظفين والطلاب في الجامعات الإسرائيلية.

 

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