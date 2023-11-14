إزالة 3 حالات تعد بقرية كرم عمران بقنا

تمكنت الوحدة المحلية لقرية أبنود بقنا، برئاسة خالد بهيج نائب المدينة، رفاعى عبد اللاه رئيس القرية، بالإشتراك مع قوات الأمن، بتنفيذ 3 حالات تعدى على مساحة 725 متر، حالات تعدي على أرض أملاك دولة زراعة، عبارة عن أسوار ومباني بالطوب الأبيض والأسمنت وسور خرسانى بناحية كرم عمران .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإزالتها على الفور بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.

وأكد العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على الأراضي الزراعية حفاظاً على الرقعة الزراعية .