بوروسيا دورتموند يغلق الباب أمام رحيل براندت

أغلق نادي بوروسيا دورتموند الألماني الباب أمام رحيل جوليان براندت، خلال الفترة المقبلة.

ويعد براندت هدفا لعدة أندية أوروبية بعد تألقه في السنوات الأخيرة مع المنتخب الألماني وبوروسيا دورتموند.

وهناك تقارير تشير لتحرك ناديي أرسنال ونيوكاسل يونايتد، لضم جوليان براندت في الميركاتو الشتوي المقبل ولكن سبايتيان كيل، المدير الرياضي لنادي دورتموند، استبعد فكرة رحيل براندت عن العملاق الألماني خلال الفترة المقبلة.

وأوضح في تصريحات لصحيفة سبورت بيلد: "لم نقم بتمديد عقد جوليان براندت حتى عام 2026 في أبريل الماضي بدون سبب. إنه جزء مهم من فريقنا. لذلك، أمر رحيله ليس موضوعًا على الإطلاق".

وانضم جوليان براندت صاحب 27 عاما إلى صفوف بوروسيا دورتموند في موسم 2019 قادما من نادي باير ليفركوزن.

ويحتل بوروسيا دورتموند المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 21 نقطة، بفارق عشرة نقاط عن باير ليفركوزن متصدر الترتيب.