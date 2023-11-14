التحفظ على هاتف المتهمة بتحريض خطيب أبنتها علي قتل شخص لسرقته

تباشر نيابة عين شمس، اليوم الثلاثاء، التحقيق في واقعة تحريض ربة منزل خطيب ابنتها وصديقه على قتل صاحب محل ألعاب كمبيوتر، لسرقة سبائك ذهبية وأموال من داخل محله بعد مغافلته بحجة تصليح جهاز كمبيوتر بدائرة القسم.

وأمرت النيابة بالتحفظ على هاتف ومحادثات المتهمة، وذلك لكشف ملابسات الواقعة وتفريغ تلك المحادثات والمكالمات لإضافتها بتحقيق النيابة.

واعترف المتهمان خلال تحقيقات النيابة انهما عقب علمهما من والدة خطيبة أحدهما تم ضبطها بأن المجنى عليه يحتفظ بكمية من المشغولات الذهبية داخل المحل ملكه، وقيامها بتحريضهما على سرقة المجنى عليه.

وأضاف المتهمان بقيامهما بالتوجه للمجنى عليه بدعوى إصلاح جهاز كمبيوتر، وقاما بالتعدى عليه بالضرب باستخدام عصا خشبية "شومة"، واستوليا على (مجموعة من السبائك والمشغولات الذهبية والإكسسوار- هاتفى محمول) ولاذا بالفرار وعقب ذلك قاما بالتخلص من الهاتفين والعصا الخشبية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة بإلقائهم بنهر النيل وتسليم المشغولات الذهبية للمُحرضة، لدى المحرضة وبمواجهتها أيدت ما جاء بأقوال المتهمين.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة عين شمس قد تلقى بلاغا من عامل- مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بغياب شقيقه مالك محل ألعاب كمبيوتر - كائن بدائرة القسم.

وأضاف أنه لدى توجهه للمحل عمل شقيقه للبحث عنه اشتم رائحة كريهة من داخل المحل، ونفى علمه بمصدرها بالفحص تبين غلق أبواب المحل وبفتحها عُثر على جثة المذكور داخل المحل.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة سائقى توك توك"لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة الفيوم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، بقصد السرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.