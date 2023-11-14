الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

وكيل أعمال غالاردو يكشف حقيقة مفاوضاته مع الاتحاد السعودي

غالاردو
غالاردو

كشف خوان بريوس وكيل أعمال المدرب الأرجنتيني مارسيلو غالاردو، حقيقة الأنباء التي ترددت مرخرًا حول اقترابه من تولي مهمة القيادة الفنية لفريق الاتحاد السعودي.

وقال بريوس في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام السعودية: " بالفعل توجد هناك مفاوضات مع الاتحاد وغالاردو لا يمانع من التدريب في الدوري السعودي ".

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تأجيل مباراة ديربي الهلال والنصر في الدوري السعودي 24 ساعة

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الاتحاد السعودي يتفق مع المدرب غالاردو والإعلان خلال ساعات

وأشار إلى أن غالاردو منفتح على خوض التجربة في المملكة العربية السعودية في ظل الطفرة التي تشهدها الكرة هناك، والتنافسية الكبيرة التي أصبح يتمتع بها دوري روشن.

كما أبدى المدرب إعجابه بقدرة الدوري السعودي على استقطاب النجوم الكبار من حول العالم، والارتقاء بمستواه الفني، وجذب أنظار الجماهير والمتابعين حول العالم واتساع رقعة المشاهدة للدوري.

تأجيل مباراة ديربي الهلال والنصر 24 ساعة

كشفت تقارير سعودية صباح اليوم الثلاثاء اتجاه اتحاد الكرة لاتخاذ قرار بتأجيل مباراة الهلال والنصر "ديربي الرياض" في الدوري السعودي لمدة 24 ساعة.

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية مطلع شهر ديسمبر المقبل إلى العاصمة السعودية الرياض لمتابعة مباراة الكلاسيكو بين الهلال والنصر في إطار منافسات الجولة 15 من الدوري السعودي للمحترفين.

وأكدت التقارير أن المباراة كان مقررًا لها يوم الجمعة الموافق 1 من شهر ديسمبر المقبل، على أن يتم تأجيلها إلى يوم السبت الموافق 2 ديسمبر.

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