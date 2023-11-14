اليوم.. عزاء الفنان عثمان محمد علي بمسجد الشرطة

تتلقى اليوم الثلاثاء الفنانة سلوى عثمان عزاء والدها الفنان عثمان محمد علي، بعد صلاة المغرب من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، الذي توفى أمس الأول بعد تعرضه لأزمة صحية.

وحرص أمس عدد من الفنانين على المشاركة في جنازة الفنان الراحل عثمان محمد علي بمسجد الشرطة ومواساة ابنته الفنانة سلوى عثمان في مقدمتهم الفنان إيهاب فهمي ومحمود عبد الغفار وأيمن عزب.

وحرص أمس عدد من الفنانين على المشاركة في جنازة الفنان الراحل عثمان محمد علي بمسجد الشرطة ومواساة ابنته الفنانة سلوى عثمان.