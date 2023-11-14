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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

اليوم.. عزاء الفنان عثمان محمد علي بمسجد الشرطة

عثمان محمد علي
عثمان محمد علي

تتلقى اليوم الثلاثاء الفنانة سلوى عثمان عزاء والدها الفنان عثمان محمد علي، بعد صلاة المغرب من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، الذي توفى أمس الأول بعد  تعرضه لأزمة صحية.

وحرص أمس عدد من الفنانين على المشاركة في جنازة الفنان الراحل عثمان محمد علي بمسجد الشرطة ومواساة ابنته الفنانة سلوى عثمان في مقدمتهم الفنان إيهاب فهمي ومحمود عبد الغفار وأيمن عزب.

وحرص أمس عدد من الفنانين على المشاركة في جنازة الفنان الراحل عثمان محمد علي بمسجد الشرطة ومواساة ابنته الفنانة سلوى عثمان.

 

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