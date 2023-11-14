الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أستاذ علاقات دولية: ازدواجية معايير الغرب انكشفت مع مآسي فلسطين

سيدة في غزة تقف أمام
سيدة في غزة تقف أمام بيوت مدمرة قصفها الاحتلال

قال الدكتور أسامة شعث أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية، إن ازدواجية المعايير ظهرت بالمرحلة الأولى عند حدوث حرب أوكرانيا حيث لاحظنا تعاطف الكيان الأوروبي تجاه الشعب الأوكراني في مواجهة روسيا وخرج الإعلام يقول 174 من يقتل ويذبح من أوكرانيا يشبها.

ولفت إلى أن بعض المسميات التي تؤكد على العنصرية في حين كانت توجد مجازر في سوريا وفلسطين واليمن والعراق لم يدنها أحد ويهاجم أي حكومة غربية قامت بقتل الشعوب العربية. 

وأضاف خلال لقائه عبر القناة الأولى، ان الكيان الغربي يتعامل بمكيالين حيث ذهبت الولايات المتحدة إلى العراق تحت ساتر أنها ستقوم بحمايتها والشعب العراق والسوري والفلسطيني وغيرهم وكل ذلك كاذب فهم يدعمون الاحتلال الإسرائيلي حيث الولايات الأمريكية تدعم إسرائيل بكل الأسلحة والإمكانيات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية. 

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البيت الأبيض يدعو لتقديم المساعدات الضرورية إلى قطاع غزة

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موسكو تُؤكد استمرار عملية إجلاء الروس من قطاع غزة

وأشار إلى أن ازدواجية المعايير موجودة والذي فضح ذلك بالوقت الحالي هي أكاذيب حكومة الاحتلال منذ الـ 7 من أكتوبر والتسويق للعالم بأن هناك ذبح أطفال ومجازر ضد إسرائيل ورواية الصورة بشكل غير مسبوق بأن هناك إرهابيين وبدأ العالم يدين ويهاجم وكل ذلك تحت مقولة دفاع إسرائيل عن نفسها حتى خرجت الصورة الحقيقة وإدانة الاحتلال.

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