موسكو تُؤكد استمرار عملية إجلاء الروس من قطاع غزة

أعلنت "وزارة الخارجية الروسية" في بيان، أن إجراءات إجلاء المواطنين الروس من "قطاع غزة" ستستمر حتى يتم إخراج جميع المواطنين الذين طلبوا المساعدة على المغادرة، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الإثنين.

وقالت الوزارة: "ستستمر إجراءات الإجلاء بالتعاون الوثيق مع جميع الأطراف المعنية، حتى يتم إخراج جميع مواطنينا الذين طلبوا مساعدة الوكالات الخارجية الروسية من قطاع غزة".

عملية الإجلاء من غزة

كما أشارت الوزارة إلى أن روسيا "ممتنة لممثلي السلطات المصرية والإسرائيلية والقطرية والفلسطينية على المساعدة الفعالة المقدمة لها" في عملية الإجلاء من غزة.

وأكدت الوزارة أن إخراج الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من القطاع يتم على مراحل، مع أخذ القدرة المحدودة لمعبر رفح على الحدود مع مصر في الاعتبار.

وأضافت: بسبب الأعمال العدائية المستمرة في قطاع غزة، تم تقليص ساعات فتح المعبر الحدودي إلى بضع ساعات خلال النهار.

وذكرت الوزارة أن "المجموعة الأولى المكونة من 70 مواطناً روسياً مع أفراد أسرهم طلبوا المساعدة، ومعظمهم من النساء والأطفال، عبرت الحدود المصرية وتم نقلهم برا إلى القاهرة. ومن المقرر سفرهم إلى موسكو بطائرة تابعة لوزارة الطوارئ الروسية هذا المساء".

وقال دانييل مارتينوف، مستشار رئيس وزارة الطوارئ الروسية، في مقر العمليات بالقاهرة، اليوم الاثنين، إن أعضاء المجموعة العملياتية التابعة للوزارة يستعدون للتوجه مرة أخرى إلى معبر رفح الحدودي، بهدف إجلاء مجموعة أخرى من الروس يتراوح عددهم بين 90-100 شخص من قطاع غزة.