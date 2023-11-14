حفل جديد لفرقة أوبرا إسكندرية على مسرح سيد درويش

تستعد فرقة أوبرا الأسكندرية للموسيقى والغناء العربي، لحفلها الغنائي الجديد على أحد مسرح سيد درويش، الذى تنظمته دار الأوبرا برئاسة الدكتور خالد داغر.

البرنامج الغنائي لحفل فرقة أوبرا إسكندرية

ويتضمن البرنامج باقة متنوعة من أعمال زمن الفن الجميل منها موسيقى حكاية حب، على عش الحب، الحنة، بحلم بيك، كامل الأوصاف، القدس العتيقة، نسم علينا الهوى، قوللي عملك إيه، هان الود، لما رميتنا العين، أنا هنا يا بن الحلال، ع الرملة، عرباوي، بكرة يا حبيبي، روحي وروحك، اسبقني يا قلبي، فوق الشوك.. أداء آلاء أيوب، سارة مجدي، فاطمة زين، يمنى حسن، أيمن مصطفي، السيد وهب الله، وائل أبو الفتوح، محمد الخولي.

نبذة عن فرقة أوبرا اسكندرية للموسيقى والغناء

يذكر أن الفرقة تأسست عام 2004، وبدأت عروضها فى فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى نفس العام، كما قدمت عروضا خاصة للأطفال وشاركت فى العديد من أنشطة الأوبرا المتنوعة.

نبذة عن مسرح سيد درويش بأوبرا إسكندرية

مسرح سيد درويش هو مسرح الاحتفالات الرئيسي حاليا في محافظة أوبرا الأسكندرية، الذي افتتح العام 1921، في وكان يطلق عليه سابقًا تياترو محمد علي، وما زال الاسم القديم مدونا على الواجهة الرئيسية، وتسمى دار أوبرا الإسكندرية حاليا باسم فنان الشعب ابن الإسكندرية “سيد درويش” وذلك اعتبارا من عام 1962 تقديرا له علي تحديثه في مجال الموسيقى في مصر

نبذة عن مبنى دار الأوبرا



دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.

وفقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا.