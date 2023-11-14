قافلة مائية لأهالي قرية طوخ القراموص لترشيد المياه والحفاظ على البيئة

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، قافلة مائية لتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لأهالي قرية طوخ القراموص مركز ومدينة أبوكبير.

اشتملت فعاليات القافلة على تقديم خدمات قراءة وفحص العدادات وتحليل مياه الشرب وخدمة العملاء والكسح مجانًا لأهالي القرية، وذلك بتواجد مشرف من فرع الشركة بأبوكبير وتواجد المهندس السيد دسوقي مدير عام الفرع.

نفذَّتْ الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة، أنشطة تفاعلية وندوات لغرس المفاهيم التوعوية بأهمية ترشيد المياه والحفاظ على البيئة لدى التلاميذ بمدارس القرية.

كما تم تنفيذ ندوات توعية وورش تعلم مبادئ السباكة بمركز شباب القرية والوحدة الصحية وعقب أداء الصلوات بالمساجد، وتم عمل استطلاعات لمعرفة آراء المواطنين حول الخدمات المقدمة من الشركة وتسجيل وحصر الشكاوى ومعرفة مردود الحملة لدى العملاء، بجانب تنفيذ دوري كرة مصغر بمركز شباب القرية خلال أيام تنفيذ القافلة.

شهدت فعاليات القافلة، تواجد سيارة خدمة العملاء لتقديم خدمات الشركة لأهالي القرية وخصوصًا كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما قام فريق من الكيميائيين من قطاع المعامل والجودة، بعمل حملة لتطهير الخزانات وأخذ عينات عشوائية من المنازل لتحليلها للتأكد من جودة المياه.

شملت فعاليات القافلة أيضًا تواجد فريق من وصلات الخلسة، كما تم قراءة العدادات وعمل تنشيط للحصيلة.

قدَّم فرع الشركة بأبوكبير خدمات الكسح وغسيل الشبكات وتطهير الغرف والمطابق، وتم حصر جميع شكاوى العملاء واستفساراتهم خلال الحملة، وتسجيلها بالخط الساخن لسرعة حلها والرد عليها.