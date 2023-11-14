محمد صلاح يتفوق على هالاند في الفانتازي

تفوق محمد صلاح نجم ليفربول على نظيره أرلينج هالاند في لعبة الفانتزي الشهيرة الخاصة بالبريميرليج.

أسهم محمد صلاح في فوز ليفربول على برينتفورد بثلاثية نظيفة، إذْ سجل النجم المثري هدفين في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.

أفاد موقع "Anfield Watch" المتخصص في أخبار نادي ليفربول أن محمد صلاح أصبح أول لاعب الموسم الحالي يصل إلى 100 نقطة في لعبة “فانتزي”، ليتفوق بذلك على النرويجي إيرلينج هالاند بعد أول 12 جولة من الدوري الإنجليزي في صراع الثنائي خارج الملعب.

وصل محمد صلاح إلى النقطة رقم 101 في لعبة "فانتزي" الدوري الإنجليزي الموسم الحالي بعد هدفيه في مرمى برينتفورد، بينما بلغت عدد نقاط إيرلينج هالاند 96 نقطة فقط حتى الآن بعد مرور 12 جولة، رغم أنه هداف الدوري الإنجليزي حتى الآن برصيد 13 هدفًا.

يحتل محمد صلاح المركز الثاني من حيث ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف ويتصدر هالاند بفارق 3 أهداف.