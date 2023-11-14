وكيل تعليم جنوب سيناء يستقبل خريجي الدفعة الأولى للمبادرة الرئاسية 1000 مدير

استقبل محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، صباح اليوم، خريجي الدفعة الأولى للمبادرة الرئاسية 1000 مدير وذلك بمقر ديوان المديرية بطور سيناء.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتوررضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أ.ح خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

ورحب وكيل الوزارة، بخريجي المبادرة الرئاسية بالمحافظة وعددهم (6) مدير وأشار وكيل الوزارة أن خريجي المبادرة الرئاسية تأتي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من المعلمين الشباب الأكفاء مضيفا أنه تم منح الخريجين برنامج دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي مؤكدا أنهم باكورة التغيير المنشود في إدارة المدارس والارتقاء بأدائها.

وأكد وكيل الوزارة، أنه وجه مديري الإدارات بتقديم كافة سبل الدعم لخريجي المبادرة الرئاسية (1000 مدير) ومنحهم تجربة ناجحة وداعمة لهم.

وكرم وكيل الوزارة الخريجين تقدرا لاجتيازهم برنامجي القيادة التربوية والأمن القومي وذلك المبادرة الرئاسية لتدريب (1000 مدير).

شهد اللقاء الأستاذة سلوى الشيخ مدير التعليم العام بالمديرية،؟ وخريجو المبادرة بالمحافظة أسامة عبد الجواد باهي، وهاني السيد عبده، ورغدة محمد توفيق، وسوزان سالم عبد الحميد، وأحمد عبد الله محمد، ومحمد سعد طالب عياط.

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