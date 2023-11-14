حلول للسيطرة على ارتفاع أسعار السجائر.. وضع السعر على العلبة ومحاربة الاحتكار

حلول للسيطرة على ارتفاع أسعار السجائر.. بعد تضاعف أسعارها بشكل قياسي خلال الأيام الماضية، واختفاء عدد كبير من أنواع السجائر، من السوق المصرية وسط حديث عن قيام كبار الموزعين بوقف البيع ومضاعفة سعرها من بعض التجار في السوق السوداء.



تلك الأزمة التي تشهدها أسعار السجائر ويبحث عن وجود حلول لها أكثر من 19 مليون مواطن من المدخنين بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبعد الارتفاعات الكبيرة، واختفاء بعض الأنواع من سوق السجائر، أكد العديد من أصحاب المحلات والأكشاك على عدم صرف الشركات للحصص التي تغطي الطلب مما يضطرهم إلى الشراء من السوق السوداء.

رئيس شعبة الدخان

وخلال تصريحات تليفزيونية قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إن ارتفاع سعر السجائر «الرهيب»، يأتي من جشع واحتكار التجار، لمنتجات وعبوات السجائر بمختلف أنواعها، وأن الباركود المدون على عبوات السجائر يحمل السعر الحقيقي الصادر من شركة الشرقية للدخان.

وأضاف «إمبابي» أنه يتوجب على المستهلك في حالة اكتشافه زيادة السعر، أن يتصل فورا بشرطة النجدة، وبجهاز حماية المستهلك، والإبلاغ عن التاجر وتقديمه للأجهزة الأمنية.

وأوضح إمبابي: «هناك تقاعس وعدم إدراك من المواطنين بحقوقهم، ونصح المواطنين بالإبلاغ عن التجار، وكذلك هناك تباطؤ في اتخاذ القرار ضدهم»، مضيفًا أن الفترة القادمة ستشهد وضع السعر على عبوات السجائر كما هو معهود من قبل.



كما أكد امبابي: ضرورة قلب الهرم التوزيعي من الشركات بحيث يتم التوزيع من الشركات على المحلات والأكشاك وأماكن بيعها بالتجزئة وعدم صرف حصص تجار الجملة المتسببين في هذه الأزمة.

كما شدد على ضرورة تدخل الجهات الرقابية بشكل أكبر لحل أزمة الاحتكار.

حلول للسيطرة على ارتفاع أسعار السجائر

وضع السعر الرسمى على العلبة:

يرى البعض أن فكرة وضع السعر الرسمي مطبوعًا على العلبة على العلبة لضمان عدم التلاعب.

منافذ بيع خاصة بأسعار رسمية:

فتح منافذ خاصة بشركات السجائر للبيع بأسعار الشركات لضمان عدم تلاعب التجار.

تشديد الرقابة على الأسواق وفرض عقوبات على المخالفين:

تشديد الرقابة على الأسواق من الجهات الرقابية بعمل جولات داخل الأسواق وفرض عقوبات وغرامات مغلظة على المخالفين.

إبلاغ المستهلك عن المتلاعبين بالأسعار:

على المستهلك في حالة اكتشافه زيادة السعر، أن يتصل فورًا بشرطة النجدة، وبجهاز حماية المستهلك، والإبلاغ عن التاجر وتقديمه للأجهزة الأمنية.

قائمة أسعار السجائر والتبغ الرسمية



أسعار السجائر مارلبورو اليوم (بأنواعها) 69 جنيهًا

أسعار السجائر مارلبورو اليوم (كرافتد) 59 جنيهًا

أسعار السجائر ميرت اليوم 74 جنيهًا

اسعار السجائر ال ام اليوم 50 جنيهًا

عبوة التبغ المُسخن «HEETS Selections» 56 جنيهًا

عبوة التبغ المُسخن «HEETS Dimensions» 56 جنيهًا

عبوة التبغ المُسخن «TEREA» 56 جنيها

أسعار السجائر الرسمية للمستهلك في الشرقية للدخان



أسعار السجائر البوكس 10 سجائر 20 جنيهًا

أسعار السجائر كليوباترا كينج سايز 27 جنيهًا

أسعار السجائر كليوباترا سوفت كوين 27 جنيهًا

أسعار السجائر كليوباترا بوكس أبيض 27 جنيهًا

أسعار السجائر بوسطن /بلمونت 27 جنيهًا

أسعار السجائر كليوباترا سوبر 27 جنيهًا

أسعار السجائر مونديال أحمر- أزرق- سيلفر 27 جنيهًا

أسعار السجائر كليوباترا بلاك ليبول 27 جنيهًا

أسعار السجائر مونديال سويتش منتول- بلوبيري 27 جنيهًا

وخلال جولة قامت بها "بوابة الوفد" بشارع باب البحر خلال الأيام الماضية رصدت أسعار بيع السجائر بالسوق السوداء كانت كالآتي:

سعر سجائر إل أند إم أحمر نحو 77 جنيهًا.

سعر سجائر إل أند إم أزرق نحو 72 جنيهًا.

سعر سجائر كليوباترا نحو 50 جنيهًا.

سعر سجائر بوكس نحو 55 جنيهًا.

سعر سجائر ونستون أحمر أو أزرق نحو 55 جنيهًا.

سعر سجائر مارلبورو 95 جنيهًا.

سعر سجائر ميريت 95 جنيهًا.

تلك الأسعار غير الرسمية المطروحة من بعض التجار في "باب البحر" التي تحسب على سعر الجملة قبل إضافة هامش الربح للبائعين بالمحلات والأكشاك قبل وصولها للمستهلك الذي يتحمل تضاعف سعرها.