تعذيب حتى الموت.. عاطل يمزق جسد نجل زوجته في السلام

شهدت مدينة السلام شرق القاهرة، واقعة بشعة، إذْ تجرد عاطل من معاني الآدمية والإنسانية كافة وقتل نجل زوجته، وذلك بعد تعديه عليه وضربه وتعذيبه البشع، حتى فارق الضخية الحياة متأثرًا بجروحه.

تفاصيل الجريمة كانت بورود إشارة للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من أحد المستشفيات، باستقبالها جثة طفل يدعى معتز يبلغ من العمر 5 سنوات وبه آثار تعذيب، به كدمات وسحجات متفرقة ووجود شبهة جنائية في الوفاة.

انتقلت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة السلام، وبإجراء الفحص والأحري تبين من التحريات الأولية أن المتهم بإنهاء حياة الصغير، عاطل عمره 32 عامًا وهو الزوج الثاني لوالدة الطفل المجني عليه، وتم التحفظ على المتهم وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أخطرت النيابة العامة التي أجرت معاينتها ومناظرتها الجثة المجني عليه وكلفت الطب الشرعي بإجراء التشريح وإعداد تقرير بأسباب الوفاة.