إيمان كريم تلتقي محافظ بني سويف لمناقشة جهود المحافظة في مجال دعم ذوي الإعاقة

التقت د. إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي لذوي الإعاقة، د. محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وذلك على هامش خلال زيارتها لجامعة بني سويف وكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة، ضمن البرنامج التثقيفي للمجلس الذي يجوب كافة محافظات وجامعات مصر.

تفاصيل مناقشة آليات التشبيك بين القومي للإعاقة ومحافظة بني سويف

أعربت د. إيمان كريم، خلال اللقاء عن سعادتها بإعلان محافظة بني سويف، محافظة صديقة لذوي الإعاقة، كما ثمنت الجهود المبذولة من المحافظة في هذا الشأن والتي منها تخصيص مكتب متابعة شؤون ذوي الإعاقة يخضع في الإشراف إلى مكتب المحافظ مباشرة، كذلك تشكيل لجنة للمرور على المديريات والمصالح والأجهزة الحكومية لمتابعة مدى تطبيق مواد القانون رقم 10 لسنة 2018 ، ومكتب للشكاوى خاص بذوي الإعاقة من شأنه عرض كافة الشكاوى التي ترد إليه على المحافظ مباشرة لوضع الحلول لحل هذه المشاكل.

كذلك التعاون مع منظمات المجتمع المدني في توفير إحصاء خاص بذوي الإعاقة والإشكاليات التي تواجههم، وتقديم دعم من منظمات المجتمع المدنى من شأنه توفير الأجهزة التعويضية وتجهيز العرائس من الأشخاص ذوي الإعاقة، والتنسيق مع كلية علوم الإعاقة بجامعة بني سويف للوقوف على كل ماهو جديد فيما يخص مجال الإعاقة.

وصرحت د. إيمان كريم، بأن المجلس على استعداد تام لتقديم خبراته الفنية في مجال النهوض بذوي الإعاقة على مستوى المحافظة وتقديم التدريبات اللازمة لرفع كفاءة العاملين في أي قطاع يعمل مع ذوي الإعاقة.

كما ناقشت المشرف العام على المجلس آليات التشبيك الممكنة بين المجلس والمحافظة على أكثر من مستوى عن طريق وحدة الإعاقة بالمحافظة وكافة الإدارات الفنية بالمجلس.