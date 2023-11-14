خبير اقتصادي يحذر من وصول سعر الدولار لـ80 جنيهًا

أسعار الدولار اليوم… قال الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادى، إن ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء في مصر نتيجة لعدة عوامل وأسباب، متوقعًا وصول الدولار إلى 80 جنيهًا خلال الأيام المقبل فى ظل زيادة الطلب عليه.

وأضاف خضر فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد الإلكترونية"، أنه يتحكم في سعر العملات بالسوق السوداء العرض والطلب فإذا كان هناك طلب قوي على الدولار ومعروض بشكل محدود، فمن المرجح أن يزيد سعر الدولار في السوق السوداء، أيضا القيود النقدية قد تفرض الحكومة قيودا على تحويل العملات أو سحب النقود من البنوك، مما يدفع بعض الأفراد والشركات إلى اللجوء إلى السوق السوداء للحصول على العملات الأجنبية، مما يزيد من الطلب على الدولار في السوق السوداء ويؤثر في سعره ومدى ارتفاعه كذلك التوترات السائدة فى المنطقة بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أيضا العوامل الاقتصادية حيث تؤثر العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية على سعر الدولار في السوق السوداء، قد يزيد الطلب على الدولار كملاذ آمن، مما يؤدي إلى زيادة سعره في السوق السوداء، مدى ارتفاع معدل التضخم عندما يواجه الاقتصاد التضخم، فإنه يمكن أن يؤدي إلى تراجع قوة العملة المحلية وزيادة الطلب على العملات الأجنبية، بما في ذلك الدولار، في السوق السوداء.

السياسات النقدية والمالية

ولفت الى أن السياسات النقدية والمالية التي تتبناها الحكومة في مصر تؤثرعلى سعر الدولار في السوق السوداء، حيث تتخذ الحكومة قرارات بشأن تحرير سعر الصرف أو تقليص الاحتياطي النقدي، وهذه القرارات تؤثر على توقعات السوق وبالتالي على سعر الدولار.

وأشار إلى أنه تعتمد مصر بشكل كبير على استيراد السلع والمنتجات الأجنبية وبالتالى إذا زاد سعر الدولار في السوق السوداء، فإنه يزيد من تكاليف الاستيراد، وهذا ينعكس على أسعار المنتجات والخدمات المحلية ويؤدي إلى زيادة التضخم، والاستقرار السياسي والأمني حيث يلعب الاستقرار السياسي والأمني دورا هاما في تشكيل توقعات السوق وسعر الدولار في السوق السوداء، فإذا كان هناك عدم استقرار سياسي في المنطقة أو توترات أمنية، فقد يكون هناك تدفق للأموال خارج البلاد وتراجع في الثقة بالاقتصاد المحلي، وهذا يؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء.

سعر الدولار في السوق السوداء

وأكد أن العوامل العالمية تؤثر في سعر الدولار في السوق السوداء في مصر أيضا بالعوامل العالمية، خاصة مع تعرض الاقتصادات العالمية لأزمات مالية أو اقتصادية، فقد يكون هناك تدفق للأموال إلى الأصول الدولارية كملاذ آمن، مما يزيد من الطلب على الدولار ويؤثر في سعره في السوق السوداء.

وأشار الى أن التغيرات في سياسة تحويل العملات عامل مهم فى ارتفاع اسعار الدولار، حيث أن التغيرات في السياسة النقدية أو الاقتصادية المتعلقة بتحويل العملات قد تؤثر على سعر الدولار في السوق السوداء، وبالتالي تؤثر السوق السوداء فى الارتفاع العشوائي للسلع الاستراتيجية نتيجة الارتفاع العشوائي لسعر صرف الدولار فى السوق.

وأكد أن الشائعات تتحكم فى أسعار الدولار من خلال بث أحاديث مغلوطة وأسعار خاطئة، مؤكدًا أنه لا يوجد تعويم الأيام المقبلة.