وكيل تعليم جنوب سيناء يشهد طابور الصباح بمدرسة رفاعة الطهطاوي بطور سيناء

شهد محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، طابور الصباح بمدرسة رفاعة الطهطاوي الإعدادية بنين التابعة لإدارة طور سيناء.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أ.ح خالد فودة محافظ جنوب سيناء وخلال متابعته لسير العملية التعليمية بالمحافظة.

كما شهد وكيل الوزارة فقرة التمرينات الرياضية، والإذاعة، ثم تحية العلم والنشيد الوطني، ثم تفقد وكيل الوزارة الفصول الدراسية للصفوف الثاني والأول والثالث الإعدادي ، وناقش الطلاب حول موضوع الدرس بحصة التربية الإسلامية واللغة العربية للصف الثاني الإعدادي، واطمأن على استجابتهم، وتفاعلهم، وتحصيلهم لنواتج التعلم بالمادة، وأكد وكيل الوزارة على أهمية الالتزام، والاجتهاد، والحفاظ على الوطن، مشيدا بجهود الدولة المصرية بتوفير كل إمكاناتها لإعداد جيل المستقبل والاهتمام ببناء شخصيته.

وأطمئن وكيل الوزارة، من الطلاب حول فهم لفلسفة نظام البوكليت الذي يطبق هذا العام على الصف "الثالث الإعدادي" مشيرا أنه كراسة للأسئلة والإجابة تشمل مختلف أنواع الأسئلة بغرض تحقيق تكافؤ الفرص والشفافية

ووجه وكيل الوزارة، بتواصل تفعيل حصص المشاهدة، ولائحة الانضباط المدرسي وتطبيقها على الطلاب بغرض معالجة السلوكيات، وتقويمها بطريقة تربوية، كما وجه بتدريب الصف الثاني الإعدادي على نظام "البوكليت" وأهمية الإعداد المسبق للطلاب للدرس، واستخدام المعلم لمختلف استراتيجيات التعلم ومتابعة الإدارة المدرسية للمعلمين لتكون أكثر فاعلية للطلاب.

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