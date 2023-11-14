علي مهران: كلمة الرئيس بمعرض التجارة البينية تؤكدعم مصر لزيادة الاستثمار بإفريقيا

قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المعرض الأفريقي الثالث للتجارة البينية، بمثابة تأكيد لدعم مصر حركة التجارة الأفريقية من خلال زيادة فرص الاستثمار بين دول القارة السمراء.

وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن الرئيس السيسي حريص على تدعيم التجارة البينية بين دول القارة للحفاظ على ثرواتها الطبيعية في كافة المجالات مما يحقق تنمية مستدامة وشاملة لكافة دول القارة الإفريقية.

وأشار النائب الدكتور علي مهران، إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تسعى إلى تحقيق طفرة تنموية من خلال تطوير البنية التحتية وإقامة طرق جديدة تربط بين دول القارة الأفريقية ككل لتسهيل حركة التجارة والنقل مما يساعد على فتح أسواق جديدة لمنتجات القارة السمراء بعضها البعض.

وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن المعرض الذي يضم 75 دولة إفريقية يعد انطلاقة حقيقة لتعزيز التجارة وتنمية الصادرات في كل القطاعات المشاركة من خلال عرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء.



وتابع النائب الدكتور علي مهران، أن المعرض يعد منصة شاملة لمجتمع الأعمال والتجارة والإنتاج على مستوى المنطقة، مما يسمح بتسهيل عقد صفقات للتجارة وزيادة الاستثمارات البينية والمشروعات المشاركة، علاوة على تعميق الصناعة وإحلال الواردات بمنتجات مصرية كاملة الصنع.

ولفت رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلى أن استضافة مصر هذه النسخة من المعرض دليل على ريادة مصر للسوق الأفريقية ودعم التكامل الاقتصادي بين مصر والدول الأفريقية وتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي في ظل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.