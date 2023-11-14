عاجل
الليلة.. الدكتور عبدالسند يمامة ضيفًا في برنامج "المساء مع قصواء" على cbc
الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

علي مهران: كلمة الرئيس بمعرض التجارة البينية تؤكدعم مصر لزيادة الاستثمار بإفريقيا

النائب الدكتور علي
النائب الدكتور علي مهران

قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المعرض الأفريقي الثالث للتجارة البينية، بمثابة تأكيد لدعم مصر حركة التجارة الأفريقية من خلال زيادة فرص الاستثمار بين دول القارة السمراء.

txt

محافظ أسيوط يوجه بالتنسيق بين الجهات المعنية بملف الاستثمار لدفع عجلة الاقتصاد

وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن الرئيس السيسي حريص على تدعيم التجارة البينية بين دول القارة للحفاظ على ثرواتها الطبيعية في كافة المجالات مما يحقق تنمية مستدامة وشاملة لكافة دول القارة الإفريقية.

وأشار النائب الدكتور علي مهران، إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تسعى إلى تحقيق طفرة تنموية من خلال تطوير البنية التحتية وإقامة طرق جديدة تربط بين دول القارة الأفريقية ككل لتسهيل حركة التجارة والنقل مما يساعد على فتح أسواق جديدة لمنتجات القارة السمراء بعضها البعض.

وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن المعرض الذي يضم 75 دولة إفريقية يعد انطلاقة حقيقة لتعزيز التجارة وتنمية الصادرات في كل القطاعات المشاركة من خلال عرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء.


وتابع النائب الدكتور علي مهران، أن المعرض يعد منصة شاملة لمجتمع الأعمال والتجارة والإنتاج على مستوى المنطقة، مما يسمح بتسهيل عقد صفقات للتجارة وزيادة الاستثمارات البينية والمشروعات المشاركة، علاوة على تعميق الصناعة وإحلال الواردات بمنتجات مصرية كاملة الصنع.

 

ولفت رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلى أن استضافة مصر هذه النسخة من المعرض دليل على ريادة مصر للسوق الأفريقية ودعم التكامل الاقتصادي بين مصر والدول الأفريقية وتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي في ظل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يوجه بالتنسيق بين الجهات المعنية بملف الاستثمار لدفع عجلة الاقتصاد

أبو طالب: نجاح المصرية للاتصالات يعكس التزامها بتقديم أفضل الخدمات

أسوان تناقش خطة الطب الوقائي لمواجهة السيول والأمطار

رابط الاستعلام عن قرعة الحج بالرقم القومي

مدير مستشفى الشفاء: دفنا 179 جثة داخل مقبرة جماعية

اليوم.. الأهلي والزمالك في قمة دوري السلة

الاتحاد السكندري يكشف حقيقة طلب الأهلي ضم مابولولو
الجريدة الورقية