أبو طالب: نجاح المصرية للاتصالات يعكس التزامها بتقديم أفضل الخدمات

أعرب محمد أبو طالب، نائب الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات للشئون التجارية، عن فخره بالأداء المتميز الذي أظهرته الشركة المصرية للاتصالات في النتائج المالية للتسعة أشهر لعام 2023 التي تم الإعلان عنها الإثنين.

أشار أبو طالب إلى أن النجاح الذي حققته الشركة المصرية للاتصالات يعكس التزامها القوي بتقديم أفضل الخدمات لعملائها والاستثمار في التكنولوجيا المبتكرة.



قدم أبو طالب الشكر للمهندس محمد نصر الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات على قيادته القوية والملهمة.

قال أبو طالب: “أود أيضًا أن أعرب عن تقديري لكل فرد في فريقنا الذي يعمل بجد كل يوم لتحقيق رؤيتنا”.

تابع: “نحن نؤمن بأن هناك الكثير الذي يمكننا تقديمه لعملائنا من خلال تقديم أفضل الخدمات والمنتجات في السوق. نحن نتطلع إلى المستقبل بتفاؤل وثقة بقدر ما نحن عازمون على مواصلة النمو والتحسن”.

أضاف نائب الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات للشئون التجارية: “شكراً لكل من ساهم في هذا النجاح، ونتطلع لمزيد من الإنجازات”.