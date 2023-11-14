مدير تعليم قوص يبحث ملف استحداث نادى للربوت والذكاء الاصطناعي

إستقبل عبدالله القبانى مدير عام إدارة قوص التعليمية، اليوم الثلاثاء، عبدالمهيمن حباشي مسؤول ملف الريوت والذكاء الاصطناعي بالإدارة، بحضور كنانة ابوجبل وكيل الإدارة، حيث بحثوا مقترح تفصيلى بإنشاء نادى للربوت والذكاء الاصطناعي يتبع إدارة قوص التعليمية .

وأشاد مدير تعليم قوص، بفكرة إنشاء نادى تقنى داخل المدارس الثانوية والاعدادية والذى ستساعد الطلاب على تطوير مهاراتهم في مجال التكنولوجيا والعلوم، ويفتح آفاقًا جديدة في المستقبل لتواكب الثورة التكنولوجية بدول العالم، وعن مقترح إنشاء نادى الروبوت يؤكد عبدالمهيمن حباشي مسؤول ملف الذكاء الاصطناعي ، إن فكرة إنشاء النادى تهدف إلىي تشجيع الطلاب على الإبتكار والإبداع في مجال التكنولوجيا وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتصميم وبرمجة الروبوتات، وتعريفهم بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، وتنمية روح المنافسة بين الطلاب وتحفيزهم على تحقيق التميز.

ويمكن أن يضم نادي الروبوت والذكاء الاصطناعي مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات، مثل: ورش عمل تعليمية حول أساسيات الروبوت والذكاء الاصطناعي، ومشاريع بحثية حول موضوعات ذات صلة بالروبوتات والذكاء الاصطناعي، ومشاركة في مسابقات الروبوت والذكاء الاصطناعي المحلية والدولية التى يساهم نادي الروبوت والذكاء الاصطناعي في تحقيق العديد من الفوائد للطلاب والانفتاح على سوق التكنولوجيا الدولى .

وأشار المدير العام، إلى أنه سيعكف على فحص الملف بنفسه وسيتم اختيار فريق من المعلمين والمدربين ذوي الخبرة في مجال الروبوت والذكاء الاصطناعي حيث سيكون غير تقليدى ويشمل أقامت ورش تدريب حقيقية داخل المدارس ضمانا لتحقيق أكبر استفادة من الأدوات والمعدات اللازمة لتصميم وبرمجة الروبوتات.مع دراسة توفير الدعم المادي والمعنوي من الإدارة .