الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

طرح تذاكر حفل عمرو دياب في دبي بعد تأجيلها تضامنًا مع غزة

عمرو دياب
عمرو دياب

أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنان عمرو دياب في دبي، أسعار تذاكر حفلها، المقرر إقامته يوم السبت 18 نوفمبر، وتحدد موعد الحفل بعد تأجيله تضامنًا مع أحداث غزة، حيث كان من المقرر إقامته في شهر أكتوبر الماضي.

وانقسمت فئات تذاكر حفل عمرو دياب في دبي إلى 7 فئات، الفئة الأولى: 1641 جنيها، الفئة الثانية: 2483 جنيها، الفئة الثالثة: 3325 جنيها، الفئة الرابعة: 4167 جنيها، الفئةالخامسة: 5009 جنيهات، الفئة السادسة: 5851 جنيها، الفئة السابعة :6693 جنيها.

يذكر أن آخر اغاني عمرو دياب هي أغنية يا قمر، والتي غناها في أحد الأفراح، والأغنية من كلمات مصطفى حدوته، وألحان عمرو دياب، وتوزيع وسام عبد المنعم، ومن المقرر طرحها على المنصات الموسيقية، كما طرح أغنية "قولي إسمي"، و التي حققت نجاحًا كبيرًا منذ نزولها حتي الآن.

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