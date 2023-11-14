هاري كين يسير على خطى ليفاندوفسكي مع البايرن

يسير الإنجليزي هاري كين لاعب بايرن ميونخ، على خطى البولندي روبرت ليفاندوفسكي المهاجم السابق للعملاق البافاري، من حيث المعدلات التهديفية القياسية، وذلك بالنظر إلى أرقامه بعد مرور 11 جولة من البوندسليجا.

وانضم هاري كين إلى قلعة آليانز آرينا في الصيف الماضي قادما من توتنهام الإنجليزي ليخوض أولى تجاربه خارج انجلترا، لكنه وجد ضالته سريعا بالاندماج مع العملاق البافاري بايرن ميونخ.

ويتربع هاري كين على صدارة هدافي الدوري الألماني برصيد 17 هدفا بعد مرور 11 جولة من المسابقة وبفارق هدفين عن سيرهو جيراسي لاعب شتوتجارت.

خطى ليفاندوفسكي

يتضح من أرقام هاري كين أنه سيكون خليفة البولندي روبرت ليفاندوفسكي صاحب الأرقام القياسية والمعدلات التهديفية المرتفعة مع بايرن ميونخ لسنوات متفوقا على جميع أقارنه في القارة الأوروبية.

ويستحوذ هاري كين على أكثر من ثلث المعدل التهديفي لبايرن ميونخ في الموسم الحالي بعد مرور 11 جولة من الدوري الألماني بواقع 17 هدفا من أصل 42 هي حصيله العملاق البافاري حتى الأن بالموسم الحالي.

وسجل هاري كين مع بايرن ميونخ، هاتريك في 3 مباريات أمام بوروسيا دورتموند ودارمشتات وبوخوم، عطفا على تسجيله هدفين في المباراة الماضية أمام هايدينهايم.

وعلى الرغم من تربع هاري كين على صدارة الهداف، إلا أن بايرن ميونخ يفتقد صدارة البوندسليجا لصالح باير ليفركوزن بفارق نقطتين.

المعدل التهديفي القياسي لهاري كين وضعه على رأس قائمة هدافي الدوريات الخمسة الكبرى قبيل فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر ويليه الثاني كيليان مبابي وارلينج هالاند بواقع 13 هدفا لكل منهما في فرنسا وانجلترا.

ويأتي لاوتارو مارتينيز المهاجم الأرجنتيني لفريق إنتر ميلان في المرتبة الرابعة برصيد 12 هدفا وبفارق 5 اهداف عن أفرب منافسيه أوليفيه جيرو، بينما يحل جود بيلينجهام موهبة ريال مدريد في المرتبة الخامسة بعشرة أهداف.