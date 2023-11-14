استشهاد ضابط وإصابة أفراد شرطة ومقتل 6 عناصر إجرامية شديدة خلال حملة أمنية في أسيوط

لقى 6 عناصر إجرامية مصرعهم، وأصيب ضابط وأفراد شرطة، في تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن خلال مداهمة أمنية بمركز ومدينة البدارى في محافظة أسيوط.

وتلقى اللواء وائل نصار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارًا من اللواء توفيق جاد، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوجود معلومات عن وجود عناصر إجرامية شديدة الخطورة مطلوبة على ذمة قضايا جنائية، وفور تقنين الإجراءات تم مداهمة مسكنهم.

وعلى الفور، أطلق المتهمون النار على قوات الأمن، فبادلتها القوات إطلاق النار، ما أسفر عن مصرع 6 عناصر إجرامية، واستشهاد النقيب طارق .ج، وإصابة عدد من أفراد الشرطة.

وانتقلت سيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الشرطة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.