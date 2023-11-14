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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

معاش تكافل وكرامة.. موعد صرف الدعم لشهر نوفمبر

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

معاش تكافل وكرامة.. يسعى الكثير من المستحقين لمعاش تكافل وكرامة إلى معرفة موعد صرف الدعم لشهر نوفمبر2023، حيث يبدأ صرف معاش تكافل وكرامة بدءً من غدًا الأربعاء 15 نوفمبر 2023، بالزيادة الجديدة وهي الـ15%.

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شروط وخطوات التسجيل ببرنامج معاش تكافل وكرامة

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معاش تكافل وكرامة.. أسباب تمنعك من الحصول على الدعم

برنامج تكافل وكرامة

ويتم صرف الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة في شهر نوفمبر 2023، لحوالي 22 مليون مواطن من الفئات الأولى بالرعاية في جميع  المحفاظات، ويشمل ذلك أكثر من 5 ملايين أسرة.

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة: 

صور قسيمة الزواج أو الطلاق

صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة للأفراد أقل من 18 سنة.

صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

صورة شهادة وفاة الزوج/ الزوجة للأرامل.

صورة إقرار الوصاية للأيتام.

صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

صورة شهادة الهجر، أو ما يدل على الانفصال.

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