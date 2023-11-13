ثلاثة فئات ممنوعة من شرب القهوة.. أخصائية تغذية توضح

تعتبر القهوة المشروب المفضل لدى الملايين من الأشخاص، حيث تجمع بين كوب من الشاي في الصباح مع مشروب دافئ للقاء الأصدقاء.

إلا أن خبيرة التغذية حذّرت من أن المشروب الأسود ليس للجميع، حيث شاركت أخصائية التغذية فاسيليسا بونوماريفا لـ MedicForum المجموعات التالية من الأشخاص الذين يجب عليهم تجنب شرب المشروب:

عمليات الأيض البطيئة

أولئك الذين يتعاملون مع القلق المتكرر

النساء الحوامل

ووفقا لها، فإن الأشخاص الذين يعانون من بطء التمثيل الغذائي قد تتعطل دورة نومهم بعد شرب المشروب.

وأوضحت أن كل شخص يستقلب القهوة بشكل مختلف، وإن الأشخاص الذين يقومون بعملية التمثيل الغذائي البطيء هم الأشخاص الذين يعالجون الكافيين بشكل غير فعال، وإنهم يعانون من آثار سلبية مثل العصبية أو فرط اليقظة أو الأرق لمدة تصل إلى تسع ساعات بعد الاستهلاك.

ومن ناحية أخرى، فإن الأشخاص الذين يعانون من التمثيل الغذائي السريع يحصلون على دفعة من الطاقة، وسواء كان الأمر جيدًا أم سيئًا بالنسبة لك يعتمد على كيفية استيعابك له.

إذا كنت تعاني من القلق أو تعاني من نوبات الهلع، فإن القهوة يمكن أن تجعلك تشعر بالتوتر الشديد، كما تقول بونوماريفا.

وأخيرا، إذا كنت حاملا أو مرضعة، عليك تجنب القهوة وتنصح بتجنب جميع المشروبات التي تحتوي على نسبة كبيرة من الكافيين، مثل القهوة والكولا ومشروبات الطاقة، حيث لا يوجد مستوى آمن معروف للكافيين.

وفقا لبونوماريفا، فإن الاستهلاك المحدود للقهوة يقدم بعض الفوائد، مثل تحسين الذاكرة وتحسين وقت رد الفعل.

وشرب كوب أو كوبين يوميا قد يكون مفيدا على المدى الطويل، ولكن أود أن أقترح عليك عدم استهلاك الكثير من المنتجات الأخرى التي تحتوي على الكافيين مثل المشروبات التي تحتوي على الكافيين، ومشروبات الطاقة، وما إلى ذلك."

ونصائح أخصائي التغذية هي كما يلي:

اشرب كوبًا أو كوبين كحد أقصى يوميًا (3-5 مجم لكل كجم من وزن الجسم).

لا تضاف إليها الحليب أو الكريمة أو السكر - فلن تحصل على أي فائدة من القهوة.

إذا كان التمثيل الغذائي لديك بطيئًا، قلل استهلاكك إلى كوب واحد يوميًا، ويفضل في الصباح.

اشرب عندما تحتاج إليه حقًا.

تجنب شرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين مع الوجبات لأنها قد تتعارض مع امتصاص بعض الفيتامينات والمعادن.

إذا كان التمرين قبل التمرين، قم به قبل 30-60 دقيقة. تصل مستويات الكافيين في الدم إلى الحد الأقصى بعد 60 دقيقة من تناوله، لكن التأثيرات ملحوظة خلال 30 دقيقة.