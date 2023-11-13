أمراض الشتاء تزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية 6 مرات

من ارتفاع نسبة الكوليسترول إلى ارتفاع ضغط الدم، ترجع الأسباب الرئيسية للنوبات القلبية إلى سوء الاختيارات الغذائية، ومع ذلك، تظهر الأبحاث أن أحد عوامل الخطر الأكثر شيوعًا في فصل الشتاء قد يكون خارج نطاق سيطرتك الإصابة بالأنفلونزا.

لسوء الحظ، قد يكون الأسبوع الذي يلي تشخيص الأنفلونزا خطيرًا بشكل خاص على قلبك، ووجدت دراسة سابقة أن المرضى المصابين بالفيروس يمكن أن يكونوا أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية بست مرات بعد أسبوع من الإصابة بالفيروس، وتوصل فريق البحث إلى هذه الاستنتاجات بعد تحليل بيانات أكثر من 26 ألف مريض.

والسبب الذي يجعل عدوى الشتاء الشائعة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالعدوى هو الالتهاب.

ومكافحة عدوى الأنفلونزا يمكن أن تضع ضغطًا على قلبك حيث يقوم جهازك المناعي بتكوين آلية دفاعية قوية لدرء الفيروس. وهذا يؤدي إلى التهاب داخلي، مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، مما يزيد من الضغط على القلب. تقول الطبيبة العامة إيرينا أندوريفا لـ MedicForum: "هذه التغييرات الضارة في أجسامنا يمكن أن تؤدي إلى نوبة قلبية".

علامات التحذير من نوبة قلبية

ولحسن الحظ، حددت الطبيبة العلامات التحذيرية للنوبة القلبية والتي تتطلب استدعاء سيارة الإسعاف.

هناك العديد من العلامات التحذيرية التي يجب الانتباه إليها، بما في ذلك عدم الراحة في الصدر مثل الألم أو الحرق أو الإحساس بالضغط، وقد تشعر أيضًا بألم أو عدم راحة في ظهرك أو رقبتك أو فكك أو معدتك، مما قد يشبه عسر الهضم.

قد تشعر أيضًا بألم في أحد الذراعين أو كليهما، والذي عادةً ما يشبه الألم الذي ينتشر إلى الذراع اليسرى، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يتأثر كلا الذراعين.

ضيق التنفس، والدوخة أو التعب، والشعور بالتوعك والقيء والغثيان والتعرق البارد وجفاف الجلد مع شفاه مزرقة هي أيضًا علامات تحذيرية يجب الانتباه إليها.

إذا لاحظت أيًا من هذه العلامات، يوصي الدكتور لوبيز بالاتصال بالرقم 999 والحصول على مساعدة طبية عاجلة.

كيفية تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية بعد الإصابة بالأنفلونزا

من ممارسة التمارين الرياضية بانتظام إلى اتباع نظام غذائي صحي، هناك العديد من عادات نمط الحياة التي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بحالات الطوارئ التي تهدد الحياة.

وأوصت بممارسة التمارين الرياضية بانتظام لمدة 30 إلى 60 دقيقة لخفض ضغط الدم وحماية القلب والأوعية الدموية. يمكن أن تساعدك التمارين المنتظمة، مثل السباحة أو ركوب الدراجات أو حتى المشي، أيضًا على إنقاص الوزن، مما قد يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد تناول نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات والبقوليات والفاصوليا والأسماك واللحوم الخالية من الدهون.