5 أطعمة مثالية للتدفئة في الشتاء تخفض مستويات الكوليسترول

من العصيدة إلى الكاري، قد تساعد بعض المكونات المفضلة في فصل الشتاء في الحفاظ على مستويات الكوليسترول لديك تحت السيطرة.

يقول الممارس العام يوري زافيالوف لـ MedicForum: "إن ارتفاع نسبة الكوليسترول غالبًا ما يكون نتيجة لخيارات النظام الغذائي السيئة، ولكن التغييرات الغذائية المعقولة يمكن أن تكون ترياقًا للجاني".

فيما يلي الأطعمة التي يمكنك إضافتها إلى قائمة طعامك الشتوية لخفض مستويات الكوليسترول لديك:

العصيدة

تعتبر العصيدة من العناصر الأساسية التي يتم تقديمها في العديد من أطباق المطبخ، وقد تساعد في خفض مستويات الكوليسترول السيئ بفضل محتوى الألياف القابلة للذوبان في الشوفان.

وأوضح الطبيب أن الألياف القابلة للذوبان ترتبط بالكوليسترول في الجهاز الهضمي وتساعد على إخراجه من الجسم.

وأضاف الدكتور زافيالوف: "حاول أن تستهلك ما لا يقل عن خمسة إلى عشرة جرامات من الألياف القابلة للذوبان يوميًا، والتي يمكن أن تساعد في خفض نسبة الكوليسترول السيئ".

إذا كنت ترغب في الارتقاء بقدرة العصيدة على خفض الكوليسترول إلى المستوى التالي، فقد أوصى طبيبك بإضافة بعض المكسرات فوقها، مثل اللوز أو الجوز.

المكسرات غنية بالدهون غير المشبعة وكذلك الستيرول النباتي، مما قد يساعد على خفض مستويات الكوليسترول.

السمك المقلي

من سمك السلمون إلى الماكريل، يمكن أن يكون خبز الأسماك الدهنية لتناول العشاء أكثر من مجرد طبق لذيذ.

وأوضح الطبيب أن هذه الأنواع من الأسماك غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي ثبت أنها تخفض مستويات الدهون الثلاثية وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وقد تقلل الأسماك الدهنية من خطر تكون اللويحات في الشرايين، وكل ذلك قد يساعد في تحسين مستوى الكوليسترول لديك.

يوصي طبيبك بتناول حصتين على الأقل من الأسماك أسبوعيًا، بما في ذلك حصة واحدة من الأسماك الزيتية.

البهارات

لا تضيف المساحيق الملونة الدفء إلى الحساء واليخنات والكاري فحسب، بل تساعد أيضًا في التحكم في محتوى الدهون.

كما أوصى الطبيب باختيار الثوم والكركم والقرفة لما لها من خصائص خفض الكولسترول وصحة القلب.

وقال الطبيب إن الثوم على وجه الخصوص يحتوي على الأليسين، وهو مركب قد يكون له تأثير خفيف في خفض الكوليسترول عن طريق تثبيط تخليق الكوليسترول في الكبد.

يمكن استخدام هذه التوابل في الطبخ أو إضافتها إلى المشروبات لا توجد توصيات محددة بشأن الكميات، ولكن باعتدال يمكن أن تكون جزءًا من نظامك الغذائي اليومي.

الشاي الأخضر

من المحتمل أنك تقوم بالفعل بتشغيل الغلاية لتحضير كوب من الشاي المهدئ أو القهوة المنشطة، ولكن استبدال هذه المشروبات الشائعة بالشاي الأخضر يمكن أن يخفض مستويات الكوليسترول لديك.

تشير بعض الدراسات إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر قد تساعد في خفض مستويات الكوليسترول السيئ. لا توجد جرعة محددة موصى بها، ولكن بضعة أكواب من الشاي الأخضر يوميا قد تكون مفيدة.

الكاري

إن صنع الكاري النباتي مع التوابل المخفضة للكوليسترول يمكن أن يسمح لك أيضًا بتضمين المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف في نظامك الغذائي، بما في ذلك البقوليات والعدس.

فهي مصادر ممتازة للألياف القابلة للذوبان والبروتين النباتي، والتي يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكولسترول السيئ.