الفراولة تساعد في مكافحة الخرف والاكتئاب.. دراسة توضح

اكتشف العلماء فاكهة لذيذة قد تساعد في محاربة الخرف والاكتئاب، ألا وهي الفراولة حيث وجد الباحثون أن جرعة يومية من الفاكهة الشعبية قد تساعد الأشخاص في منتصف العمر على وجه الخصوص.

وتناول الفراولة يومياً لمدة 12 أسبوعاً يحسن المزاج، ويقلل من مشاكل الذاكرة ويقلل من أعراض الاكتئاب لدى البالغين في منتصف العمر الذين يعانون من زيادة الوزن، يقول طبيب الأعصاب فيكتور بوتسينكو، معلقًا على الدراسة لـ MedicForum: "يأمل الباحثون أن تساعد دراستهم في الوقاية من الخرف".

ولا يوجد حاليًا علاج معروف للخرف، على الرغم من أنه يؤثر على واحد من كل 11 شخصًا فوق 65 عامًا في المملكة المتحدة.

الخرف هو مصطلح شامل يشمل العديد من الحالات المختلفة، وكلها ليس لها علاج، وليس من الواضح متى أو ما إذا كان العلاج الفعال سيكون متاحًا أم لا؛ إن الوقاية والتخفيف من خلال خيارات النظام الغذائي ونمط الحياة هي أفضل نهج لدينا حاليًا.

وكانت الدراسة مزدوجة التعمية. لقد كانت تجربة عشوائية محكومة شملت خمسة رجال و25 امرأة، وتلقت إحدى المجموعات مسحوق الفراولة المصنوع من الفواكه الكاملة المجففة والمجففة بالتجميد والمطحونة.

تلقت المجموعة الثانية مسحوق تحكم له نفس المظهر والطعم وكمية الكربوهيدرات مثل مسحوق الفراولة.

وبعد 12 أسبوعًا، تم إعطاء المشاركين مسحوق الفراولة الكامل، مما قلل من عدد "أخطاء التطفل" في مهمة تعلم قائمة الكلمات بالإضافة إلى ذلك، أبلغ المشاركون الذين تم إعطاؤهم مسحوق الفراولة الكاملة عن مستويات أقل من أعراض الاكتئاب.

ومن المحتمل أن يتم تفسير النتائج من خلال التأثيرات المضادة للالتهابات للأنثوسيانين الموجودة في الفراولة، وأراد الباحثون العمل مع الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن في منتصف العمر، لأنه يُعتقد أن الخرف حالة تتطور على مدار عقود.

بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن يكون الالتهاب عاملاً مساهماً في الاضطرابات الأيضية مثل السمنة ومقدمات السكري ومرض السكري من النوع الثاني.

تعتبر الفراولة مهمة للحفاظ على نظام غذائي صحي لأنها توفر 100% من الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين C في كوب واحد. كما أنها تحتوي على عناصر غذائية صحية للقلب مثل حمض الفوليك والبوتاسيوم والألياف والفيتوستيرول والبوليفينول.